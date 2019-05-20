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      Чинних нардепів не буде: Вакарчук розповів, хто потрапить у партію "Голос"

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      Вакарчук заявив, що чинні нардепи не потраплять у список партії "Голос"
      Вакарчук заявив, що чинні нардепи не потраплять у список партії "Голос" / Фото 24 каналу

      Святослав Вакарчук переконує, що у списках новоствореної партії "Голос" на парламентських виборах не буде чинних народних депутатів. Виборці мають розуміти, що його команда пропонує те, чого раніше не робили інші політики.

      Соліст "Океану Ельзи" в інтерв’ю ТСН розповів, що важливо змінити виборче законодавство перед парламентськими виборами. Проте, навряд чи це буде зроблено, адже Зеленський і парламент мають різні думки з цього приводу.

      Читайте також: Вакарчук розповів, чому не балотувався у президенти України

      Якщо буде стара система виборів, то ми не очікуємо від цієї системи справжніх змін. І ми будемо робити їх самі. Тому наш список, і я буду це пропонувати, партія має повністю складатися з людей, серед яких немає чинних народних депутатів. Це дуже важливо, щоб люди розуміли, що ми пропонуємо нові кардинальні рішення, які інші ще ніколи не пропонували,
      – наголосив Вакарчук.

      На думку артиста, наразі у парламенті є багато народних депутатів, які мають схожі погляди з ним і його командою. Проте, ці політики на мажоритарних округах зможуть з успіхом "переконати свого виборця за результатами їхньої роботи протягом п'яти років".

      Також Вакарчук висловся і про ймовірну підтримку та співпрацю з новообраним президентом України Володимиром Зеленським.

      "Президент – це символ країни, і кожен нормальний громадянин, зокрема ті, хто як я, збираються в політику і змінювати країну, бажають успіху президенту. Якщо він буде пропонувати зміни, ми їх підтримаємо і будемо пропонувати ще більші, ще радикальніші зміни. Якщо ні, ми змусимо його відповідати перед виборцями", – сказав Вакарчук.

      Що відомо про партію Вакарчука?16 травня лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук презентував команду своєї партії "Голос", з якою піде на парламентські вибори. Гасло політсили: "Голос – партія справжніх змін".

      Він пояснив, що йде у політику, адже Україна потребує справжніх змін, яких вимагає народ. Музикант згадав про агресію Росії і додав, що країна має протистояти ворогу та захищати власну безпеку. За його словами, для засновників партії пріоритетом є змінити правила гри в українській політиці та відхід від старої системи.

      Наразі до політичної сили входять лише 6 членів. Проте Вакарчук закликав небайдужих українців приєднуватися до команди "Голосу".

      Хто зараз входить до партії "Голос"?

      • Святослав Вакарчук – лідер партії "Голос";
      • Юлія Клименко – заступниця міністра економіки;
      • Ярослав Юрчишин – колишній виконавчий директор Transparency International Ukraine;
      • Соломія Бобровська – українська діячка, виконувачка обов'язків голови Одеської облдержадміністрації;
      • Юрій Соколов – заслужений лікар України;
      • Андрій Шараскін ("Богема") – ветеран війни на Донбасі, захисник Донецького аеропорту.

      Вакарчук представив свою партію "Голос": дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Новини політики Святослав Вакарчук Партія Голос Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Володимир Зеленський
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