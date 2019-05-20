Чинних нардепів не буде: Вакарчук розповів, хто потрапить у партію "Голос"

Святослав Вакарчук переконує, що у списках новоствореної партії "Голос" на парламентських виборах не буде чинних народних депутатів. Виборці мають розуміти, що його команда пропонує те, чого раніше не робили інші політики.

Соліст "Океану Ельзи" в інтерв’ю ТСН розповів, що важливо змінити виборче законодавство перед парламентськими виборами. Проте, навряд чи це буде зроблено, адже Зеленський і парламент мають різні думки з цього приводу.

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Якщо буде стара система виборів, то ми не очікуємо від цієї системи справжніх змін. І ми будемо робити їх самі. Тому наш список, і я буду це пропонувати, партія має повністю складатися з людей, серед яких немає чинних народних депутатів. Це дуже важливо, щоб люди розуміли, що ми пропонуємо нові кардинальні рішення, які інші ще ніколи не пропонували,

– наголосив Вакарчук.

На думку артиста, наразі у парламенті є багато народних депутатів, які мають схожі погляди з ним і його командою. Проте, ці політики на мажоритарних округах зможуть з успіхом "переконати свого виборця за результатами їхньої роботи протягом п'яти років".

Також Вакарчук висловся і про ймовірну підтримку та співпрацю з новообраним президентом України Володимиром Зеленським.

"Президент – це символ країни, і кожен нормальний громадянин, зокрема ті, хто як я, збираються в політику і змінювати країну, бажають успіху президенту. Якщо він буде пропонувати зміни, ми їх підтримаємо і будемо пропонувати ще більші, ще радикальніші зміни. Якщо ні, ми змусимо його відповідати перед виборцями", – сказав Вакарчук.

Що відомо про партію Вакарчука?16 травня лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук презентував команду своєї партії "Голос", з якою піде на парламентські вибори. Гасло політсили: "Голос – партія справжніх змін".



Він пояснив, що йде у політику, адже Україна потребує справжніх змін, яких вимагає народ. Музикант згадав про агресію Росії і додав, що країна має протистояти ворогу та захищати власну безпеку. За його словами, для засновників партії пріоритетом є змінити правила гри в українській політиці та відхід від старої системи.



Наразі до політичної сили входять лише 6 членів. Проте Вакарчук закликав небайдужих українців приєднуватися до команди "Голосу".

Хто зараз входить до партії "Голос"?

Святослав Вакарчук – лідер партії "Голос";

Юлія Клименко – заступниця міністра економіки;

Ярослав Юрчишин – колишній виконавчий директор Transparency International Ukraine;

Соломія Бобровська – українська діячка, виконувачка обов'язків голови Одеської облдержадміністрації;

Юрій Соколов – заслужений лікар України;

Андрій Шараскін ("Богема") – ветеран війни на Донбасі, захисник Донецького аеропорту.

Вакарчук представив свою партію "Голос": дивіться відео