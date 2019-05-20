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      Действующих нардепов не будет: Вакарчук рассказал, кто попадет в партию "Голос"

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      Вакарчук заявил, что действующие нардепы не попадут в список партии "Голос"
      Вакарчук заявил, что действующие нардепы не попадут в список партии "Голос" / Фото 24 канала

      Святослав Вакарчук убеждает, что в списках новосозданной партии "Голос" на парламентских выборах не будет действующих народных депутатов. Избиратели должны понимать, что его команда предлагает то, чего раньше не делали другие политики.

      Солист "Океана Эльзы" в интервью ТСН рассказал, что важно изменить избирательное законодательство перед парламентскими выборами. Однако, вряд ли это будет сделано, так как Зеленский и парламент имеют разные мнения по этому поводу.

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      Если будет старая система выборов, то мы не ожидаем от этой системы настоящих изменений. И мы будем делать их сами. Поэтому наш список, и я буду это предлагать, партия должна полностью состоять из людей, среди которых нет действующих народных депутатов. Это очень важно, чтобы люди понимали, что мы предлагаем новые кардинальные решения, которые другие еще никогда не предлагали,
      – подчеркнул Вакарчук.

      По мнению артиста, сейчас в парламенте есть много народных депутатов, которые имеют схожие взгляды с ним и его командой. Однако, эти политики на мажоритарных округах смогут с успехом "убедить своего избирателя по результатам их работы в течение пяти лет".

      Также Вакарчук высказался и о вероятной поддержке и сотрудничестве с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

      "Президент – это символ страны, и каждый нормальный гражданин, в частности те, кто как я, собираются в политику и менять страну, желают успеха президенту. Если он будет предлагать изменения, мы их поддержим и будем предлагать еще большие, еще более радикальные изменения. Если нет, мы заставим его отвечать перед избирателями", – сказал Вакарчук.

      Что известно о партии Вакарчука? 16 мая лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук презентовал команду своей партии "Голос", с которой пойдет на парламентские выборы. Лозунг политсилы: "Голос – партия настоящих изменений".

      Он пояснил, что идет в политику, так как Украина нуждается в настоящих изменениях, которых требует народ. Музыкант вспомнил об агрессии России и добавил, что страна должна противостоять врагу и защищать собственную безопасность. По его словам, для основателей партии приоритет – изменение правил игры в украинской политике и отход от старой системы.

      Пока в политическую силу входят только 6 членов. Однако Вакарчук призвал неравнодушных украинцев присоединяться к команде "Голоса".

      Кто сейчас входит в партию "Голос"?

      • Святослав Вакарчук – лидер партии "Голос";
      • Юлия Клименко – заместитель министра экономики;
      • Ярослав Юрчишин – бывший исполнительный директор Transparency International Ukraine;
      • Соломия Бобровская – украинская деятельница, исполняющая обязанности главы Одесской облгосадминистрации;
      • Юрий Соколов – заслуженный врач Украины;
      • Андрей Шараскин ("Богема") – ветеран войны на Донбассе, защитник Донецкого аэропорта.

      Вакарчук представил свою партию "Голос": смотрите видео

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Святослав Вакарчук Владимир Зеленский Верховная Рада Парламентские выборы 2019 Партия Голос
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