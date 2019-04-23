Чому Зеленському необхідно терміново розпустити парламент

Володимир Зеленський переміг на президентських виборах. Він стане шостим президентом України і це наймолодший голова нашої держави за роки незалежності.

Після інаугурації Зеленський розпочне формування адміністрації, буде зустрічатися із дипломатами і проводити міжнародні перемовини. Але також йому доведеться співпрацювати з урядом і Верховною Радою.

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В уряді великих сюрпризів не очікується: Кабмін продовжить роботу у нинішньому складі на чолі з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом. Президентська квота – це лише 2 міністри. Міністр закордонних справ і міністр оборони. Тільки на ці призначення може вплинути новий президент. Тому уряд, як працював, так і буде працювати далі. До того часу, поки не відбудуться вибори до парламенту і сформується нова коаліція.

А от що буде із парламентом, як він працюватиме із президентом Зеленським, і як довго – це найцікавіше запитання. Зараз Зеленський має максимальну підтримку з боку виборців. Він нічого не обіцяв на виборах, і говорив лише, що буде не таким, як Петро Порошенко.

Люди повірили лідеру Студії "Квартал 95", але тепер починається реальна політика, де українські виборці дуже швидко розчаровуються у політичних лідерах. Це призводить до поступового падіння рейтингів. Тому, звісно, новий президент зацікавлений у тому, щоб вибори до ВР пройшли якнайшвидше, поки він максимально популярний, а не восени.

Наприклад, коли Емануель Макрон переміг на виборах президента Франції у 2017 році, парламентські вибори відбулися буквально через місяць. І партія Макрона на них перемогла із величезною перевагою. У президента Франції проблеми почалися вже пізніше.

В Україні ж чергові парламентські вибори мають відбутися в кінці жовтня. Та політична доцільність підказує Зеленському, що було б добре, якби вони пройшли раніше. І він це визнав в інтерв’ю сайту РБК-Україна.



Володимир Зеленський

Підставою для дострокового розпуску Ради може бути те, що у ній давно вже не має необхідної кількості депутатів у коаліції. Якщо розпускати парламент, то це можна зробити тільки до кінця травня – за півроку до закінчення повноважень діючої Ради.

Чи піде на достроковий розпуск парламенту Зеленський?

Я не впевнена. Зараз у своїх заявах, він припускає таку можливість, але це може бути лише засобом впливу на нинішніх депутатів. Краще підтримуйте законопроекти, інакше вже скоро, ви припините бути депутатами. І депутати із різних фракцій до наступних парламентських виборів можуть піти на таку ситуативну співпрацю.

Наприклад, є депутатська група "Відродження" Віталія Хомутинніка. До її складу входять 24 депутати. Хомутиннік – колишній регіонал і бізнес-партнер Ігоря Коломойського, і він вже заявив, що його група готова підтримувати законопроекти нового президента.



Віталій Хомутиннік

Також, думаю, що Зеленський може розраховувати на підтримку частини фракції "Народного фронту", принаймні на тих депутатів, які орієнтуються на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

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В опозиції до Зеленського залишиться БПП, і те можливо не всі депутати. Наприклад, група УДАР Віталія Кличка знову замислилася про самостійне політичне майбутнє. Тому Зеленський може налагодити співпрацю і з діючим складом парламенту. Усе залежатиме від конкретних законопроектів.

Тоді є шанс, що восени депутати змінять законодавство про вибори. І до Верховної Ради пройдуть за пропорційною системою за відкритими списками. І це було б добре. За впровадження цієї системи виступали і Зеленський, і Порошенко.

Якщо вибори відбудуться восени, ми побачимо багато нових політичних гравців. Окрім "Слуги народу", буде ще партія Ігора Смешка, який показав високий результат на президентських виборах. Можливо, у парламентських виборах братиме участь і політична сила Святослава Вакарчука. Таку можливість Зеленський теж припустив в інтерв’ю.

А є ще Гройсман і Кличко, вони теж думають про вибори. Тому майбутній парламент може кардинально відрізнятися від нинішнього. Якщо ж президент не спрацюється з Радою, то сценарій дострокових виборів ще залишається.

Згідно з даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного у квітні, якби вибори відбувалися зараз, до Ради б потрапили партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа "За життя", "Блок Петра Порошенка", "Батьківщина" Юлії Тимошенко, "Громадянська позиція" і "Сила і честь" Смешка.



Які партії потрапили б зараз до парламенту

Такий розклад сил теж змінює політичний ландшафт. Та восени варіантів оновлення Ради з’явиться ще більше. Який варіант обере президент Зеленський? Думаю, все ж вибори восени. Але як буде, побачимо вже зовсім скоро.