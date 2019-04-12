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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Головні висновки президентської кампанії 2019 року

      Політична кухня 76 Читать новость на русском

      Кампанія по виборам президента України виходить на фінішну пряму. Незабаром день голосування, тому настав час підбивати деякі підсумки.

      Це були дуже нервові, але й надзвичайно цікаві політичні перегони. Між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським зараз як ніколи жорстка конкуренція.

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      Незважаючи на те, що Зеленський переміг у першому турі із величезним відривом від свого конкурента, ні він, ні Порошенко не припинили боротися за перемогу. Чорний піар, напруга, нагнітання – зараз у хід йде все. Від кампанії країна втомилася, але хочу зробити 8 висновків, чим усе ж таки вона особлива.

      Гречка не працює

      Адміністративний ресурс більше не працює – продуктові набори, доплати, підтримка мерів – більше не гарантують перемоги на виборах. Команда президента Петра Порошенка зробила на це ставку у першому турі.

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      Голова держави був у багатьох містах, його підтримували мер Одеси Геннадій Труханов і мер Харкова Геннадій Кернес, але це не допомогло йому показати високі цифри у цих регіонах. Навпаки. Президент це зрозумів, і фестиваль соціальної щедрості між першим і другим туром припинився.

      Політична зрілість

      Українська влада навчилася проводити чесні вибори. Остаточний результат першого туру майже співпав з даними екзитполів. Українські й іноземні спостерігачі не фіксували кричущих порушень, якщо якісь порушення і були, вони не вплинули на результат виборів. 

      вибори порошенко тимошенко зеленський
      Українці показали свою політичну зрілість під час першого туру

      Не домальовувати собі перемогу і не фальсифікувати вибори – це показник політичної зрілості.

      Медіа в дії

      Якщо соціальні доплати більше не працюють, то підтримка медіа ще й як. Великі телеканали відіграють дуже важливу роль на виборах. Президент Петро Порошенко мав великий доступ до каналів Віктора Пінчука, Ріната Ахметова і Сергія Льовочкіна.

      Проте телеканал Ігоря Коломойського його безжально критикував і працював на зниження його рейтингу.

      коломойський зеленський вибори
      Медіа активно працювали на користь кандидатів

      Натомість, Володимира Зеленського довгий час великі телеканали взагалі не помічали. Та він був і залишається зіркою телеканалу 1+1, де виходять продукти Студії "Квартал 95" і серіал "Слуга народу".

      Зеленського побачили на екрані мільйони виборців. Без підтримки "1+1" шоумену було б набагато складніше брати участь у цих виборах.

      Соціальні мережі наступають

      Ніколи раніше соціальні мережі не відігравали такої ролі на українських виборах. Штаб Володимира Зеленського здійснив інтернет-прорив у донесенні інформації до виборців і мобілізації свого електорату.

      зеленський тимошенко порошенко соціальні мережі вибори
      Кандидати активно спілкувалися з прихильниками у мережі

      В Instragam, де у Зеленського 3,5 мільойнів читачів, він, наприклад, публікував відео запливу у басейні. А в телеграмі, де у нього теж високі показники, як перевірити себе у реєстрі виборців чи записатися у спостерігачі. Після першого туру Петро Порошенко також активізував свою присутність у соціальних мережах, особливо в телеграмі.

      Негатив не завжди працює

      Чим більше команда президента робила ставку на гасла: або він, або Путін, видавала газети із зображенням ворога України – президента Росії, поширювала інформацію, що їхній конкурент можливо має наркотичну залежність, тим більше вона віддаляла Петра Порошенка від перемоги.

      порошенко путін вибори
      Скандальна реклама Петра Порошенка

      Немає чітких дій

      Кампанія між першим і другим туром була абсолютно безмістовною. В країні війна, а ми кілька тижнів обговорюємо медичні аналізи кандидатів, їхні змагання у відеороликах із запрошенням на дебати, замість чіткого пояснення, як країна буде жити у наступні 5 років.

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      Володимир Зеленський вів віртуальну кампанію від самого початку. І зрештою у цю пастку потрапив і президент Петро Порошенко. Замість того, щоб проводити реальні кадрові зміни, позбавляти посад токсичне оточення, виправляти помилки, голова держави витрачав час на здачу аналізів, відеоролики і білборди з Путіним.

      Як Зеленський і Порошенко здавали аналізи: відео

       

      Утім, він багато спілкувався зі ЗМІ, це великий плюс, але мало діяв. Володимир Зеленський взагалі відмовився від спілкування із журналістами для пояснення своїх подальших планів. Його рейтинг йому це дозволяв.

      Корупція

      Останні кілька років, влада намагалася нав’язати українському суспільству думку, що питання боротьби з корупцією людей мало обходить. Що для них набагато важливіші інші речі, ніж корупція.

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      Але це не так. І результати цих виборів це підтверджують. Тому, хто б не став наступним президентом, Порошенко чи Зеленський, йому варто зрозуміти, що дозволяти красти – це програшна і короткотермінова стратегія.

      Головне – спокій

      Ця кампанія дуже наелектризована. Суцільний стрес і образи. Але пам’ятайте найголовніший висновок усіх виборчих кампаній в демократичних країнах – на виборах життя не зупиняється, бережіть нерви.

      Ми не Росія, де усе відомо заздалегідь. І це точно хороша новина.

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      Автор: Крістіна Бердинських
      Теги: Володимир Зеленський Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Відеоблоги ЗМІ Політична кухня Корупція
      Джерело: 24 канал
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