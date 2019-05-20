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      РОСПУСК РАДЫ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Нові обличчя: кого ми побачимо у парламенті

      Политическая кухня 315 Читати новину українською

      Певно, всі вже помітили, що у Володимира Зеленського з панівним складом Верховної Ради взаємна антипатія. Зеленський – чужий для цього скликання і депутати відкрито це демонструють. Ймовірно, розмови про дострокові вибори Ради були методом психологічного тиску з боку команди новообраного президента, проте, побачивши ставлення нардепів до себе, Зеленський почав серйозно розглядати цей сценарій.

      Нещодавно "Народний фронт" вийшов з коаліції й тим самим перекреслив такий варіант розвитку подій. У будь-якому разі, коли б не відбулися парламентські вибори ми побачимо на них нових гравців і оновлення старих політичних сил.

      Читайте также: Чи піде Зеленський на достроковий розпуск парламенту

      Нові обличчя на парламентських виборах

      Згідно з результатами соцопитування центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соціальних досліджень і соціологічної групи "Рейтинг", більшість мандатів на парламентських виборах отримає партія "Слуга народу" Володимира Зеленського. За неї готові проголосувати майже 40% опитуваних серед тих, хто визначився зі своїм вибором.


       

      І це дуже цікава ситуація. Адже відсотки та підтримка є у "Слуги народу" є, а партії фактично не має. Загалом партія складається з Володимира Зеленського і голови партії Івана Баканова. Хто ще піде на вибори у складі "Слуги народу" невідомо. Тому мені й здавалося, що сценарій із достроковими виборами – це скоріше гра, адже партійного активу у Зеленського поки що немає.

      Натомість у нього є сотні тисяч людей, які приєдналися до сайту Зеленського під час президентської виборчої кампанії. Тому, в принципі, набрати членів партії та сформувати список кандидатів у депутати за короткий період він зможе. Навіть якщо Зеленський візьме у партію якусь частину колишніх депутатів і чиновників, у "Слузі народу" ми все одно побачимо багато людей, які ніколи раніше не працювали у Раді.

      Команда новообраного президента під час виборів
      Команда новообраного президента під час виборів

      Серед нових проектів, яких до цього не було у парламенті, шанси отримати невелику кількість мандатів є також у партії "Сила і честь" Ігоря Смешка. За неї готові голосувати 5% виборців. Навряд чи у складі цієї партії буде багато молодих облич, але вони теж будуть для багатьох нові.

      Про свої політичні наміри нарешті чітко заявив і лідер рок-гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. Він піде на парламентські вибори із новою політичною партією "Голос". Поки що за партію Вакарчука готові голосувати лише 1% українців. Попри мізерну підтримку політичної сили, самого Вакарчука люди хотіли б бачити у Раді. Він входить до п'ятірки політиків, кого б українці хотіли бачити з депутатським мандатом.

      Наразі кампанія Вакарчука дуже схожа на кампанію Зеленського на президентських виборах. Він з'явився в усіх соцмережах, набирає прихильників через сайт, а також продовжує активну концертну діяльність. У Вакарчука є кілька викликів на шляху до Верховної Ради – йому треба повернути прихильність виборців, які сподівалися, що він піде у президенти, довести їм, що він здатен приймати рішення. І намагатися максимально розширити електоральну базу.

      Святослав Вакарчук йде на парламентські вибори
      Святослав Вакарчук йде на парламентські вибори

      На вибори у Раду підуть і добре відомі проекти. Згідно з соцопитуваннями, крім "Слуги народу", до парламенту потрапляють "Опозиційна платформа – За життя", "Батьківщина" Юлії Тимошенко і "Блок Петра Порошенка". Найбільша трансформація серед цих політичних сил очікує на "БПП". До цього проекту може приєднатися, наприклад, спікер Ради Андрій Парубій. Він вже пішов в опозицію до Зеленського.

      "Народного фронту" у старому форматі не буде. Ця політична сила готується до ребрендингу, об'єднання з іншими проектами. Партію "Самопоміч" теж чекає трансформація, оскільки її ряди покинули деякі члени депутатської фракції.

      ​Лідер партії
      Лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий

      Серед тих, хто зараз готується до парламентських виборів і веде перемовини з різними політиками, також треба назвати прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і мера Києва Віталія Кличка. Партія "УДАР" може піти на вибори із новим лідером – Кличком, але Володимиром, братом мера.

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      Як бачимо, парламентська кампанія теж буде надзвичайно цікавою. З поганого – у наступний парламент скоріш за все потрапить сила проросійського напрямку – "Опозиційна платформа – За життя". Депутатом може стати Віктор Медведчук, кум Путіна. 

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      Автор: Кристина Бердинских
      Теги: Новости политики Новости Украины Парламентские выборы 2019 Святослав Вакарчук Видеоблоги Политическая кухня Слуга народа Андрей Садовой Блок Петра Порошенко Народный фронт Самопомич Законодательство УДАР Андрей Парубий Виктор Медведчук Океан Эльзы
      Источник: 24 канал
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