Як Медведчуку вдалося повернутися в українську політику

Кум Путіна Віктор Медведчук, попри негативне ставлення до себе з боку українських громадян, готується стати народним депутатом України.

19 червня соціологічна група "Рейтинг" опублікувала результати нового соцопитування. За даними дослідження, найпопулярніша політична партія в Україні зараз – це партія "Слуга народу". За неї готові голосувати 47% виборців.

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Схоже, що президентська партія досягла свого піку популярності, принаймні на даному етапі. Її рейтинг підтримки навіть впав на кілька відсотків, але це не суттєво. Адже "Слуга народу" випереджає усі інші партії і поки що жодна з них не може скласти їй конкуренцію.

На другій сходинці у рейтингу – партія "Опозиційна платформа – За життя". За неї готові голосувати 11% громадян.



Соціологічні опитування

З одного боку, дуже прикро, що друга за популярністю партія в Україні – це проросійська партія, а не проукраїнська. Але якщо уважніше дивитися на цифри, то 11% – це теж електоральна межа, за яку "Опозиційній платформі" навряд чи вдасться вийти і набрати більше.

Та, якщо партія все ж посяде другу сходинку на виборах, у неї буде шанс поборотися за політичний вплив у Раді, комітети і керівні посади у парламенті. І тут найбільшу роль, без сумніву, буде відігравати Віктор Медведчук, а не перший номер списку Юрій Бойко. Медведчук у партійному списку "Опозиційної платформи – За життя" – номер три.

Партійна приналежність кума Птуіна

Потрапив Віктор Медведчук в офіційний список партії "За життя" майже рік тому. До цього, Рабінович розкручував свою партію за допомогою телебачення. У нього були власні програми на телеканалах "112 Україна" і NewsOne.

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Коли ж Медведчук приєднався до партії Рабіновича, той відійшов у тінь. Проет кум Путіна все ж не забув, хто його завів у партію і повернув у політику. Зараз Вадим Рабінович отримав другу сходинку у виборчому списку. У листопаді 2018 року, Медведчук став головою політичної ради партії "За життя".



Вадим Рабінович

Потім ця партія об’єдналася з частиною Опозиційного блоку, на чолі з Юрієм Бойко. У результаті утворилася нова політична структура – "Опозиційна платформа – За життя". Незважаючи на те, що у лідера цього об’єднання, Бойка, є великий медіа актив у своєму розпорядженні – телеканал "Інтер", найбільше заяв зараз робить все ж таки Медведчук.

І для цього у нього з’явилося багато майданчиків. Йдеться про купівлю ним низки інформаційних каналів.

Медіавласність Медведчука

У жовтні 2018 року друг і бізнес-партнер родини Медведчука, народний депутат Тарас Козак придбав телеканал NewsOne. У грудні в медіа групі Медведчука з’явився і "112 Україна". Саме цей канал найбільше висвітлює діяльність кума Путіна, кожен його крок і заяву.

Що відомо про Тараса Козака? Свого часу він працював на різних посадах у Державній митній службі та навіть був заступником голови відомства. Також Козак очолював Західну регіональну митницю.



Його знають як найближчого соратника Віктора Медведчука (входить до найближчого оточення кума Путіна). Зокрема, у 2014 році Козак став народним депутатом від "Опозиційного блоку", а у 2010 – 2014 роках був депутатом Львівської обласної ради. Також має приймальню в тому ж столичному будинку, що й офіси як самого Медведчука, так і його громадського руху "Український вибір".



За словами нардепа та колишнього журналіста Сергія Лещенка, Медведчук і Козак є бізнес-партнерами. Журналісти програми "Схеми", зі свого боку, зафіксували, як вони разом літали з Москви до Києва.





Віктор Медведчук і Тарас Козак



Водночас Козак був фігурантом скандалів щодо анексії Криму – у своїй декларації він вказував, що володіє ділянкою в окупованій Ялті, та його помічали під час "конспіративного" пішого переходу адмінмежі з півостровом.

Наприклад, у прямому ефірі там демонстрували візит Бойка і Медведчука до Москви і їхню зустріч з прем’єр-міністром Росії Дмитром Медвєдєвим. Кум Путіна ніби випробує нервову систему державних і правоохоронних органів України, заходячи у своїх кроках і заявах все далі.

В останньому інтерв’ю ВВС, на репліку журналістів про те, що в Україні громадяни ставляться до нього негативно, він відповідає щиро, що і він до них ставиться так само. "У нас 60% вважають Росію агресором, а я не вважаю".



Візит Медведчука та Бойка до Росії

Нещодавно, у кума Путіна з’явився ще один телеканал – телеканал ZIK. Його офіційно купив нардеп Тарас Козак. Тепер "112 Україна", NewsOne і ZIK – це єдиний медіахолдинг з одним генеральним продюсером.

Сподіватися, що канал збереже свою редакційну політику не варто. Адже приклад інших двох каналів холдингу показують, що редакційна політика змінюється дуже швидко. Деякі народні депутати закликали президента Володимира Зеленського терміново скликати засідання РНБО з приводу ситуації в інформаційному просторі.

Забуваючи додати, що Віктор Медведчук повернувся в українську політику і медіа бізнес саме через мовчазну згоду української влади у перші роки після революції гідності.

Сподіватися, що він заспокоїться на купівлі третього телеканалу не варто. Він крок за кроком, сантиметр за сантиметром повертає собі вплив, хоча після Майдану здавалося, що проросійський політик давно вже політичний труп. Але, з високою ймовірністю, він ще й стане депутатом українського парламенту.

Ренесанс Медведчука розпочався при Петру Порошенку, але тепер це вже проблема і Володимира Зеленського. Медведчук не стане українським патріотом, не відмовиться від поїздок до Москви на зустрічі з російськими посадовими особами.

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Він залишиться тим, ким є – кумом і другом Путіна, але з депутатським мандатом. Дуже сподіваюся, що Медведчук залишиться все ж маргінальним політиком, а українська влада якось вже почне реагувати на його дії і заяви.