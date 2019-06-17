Призначення Бухарєва: чим Зеленський нагадує Порошенка

Чи схожий президент Володимир Зеленський у своїх діях на Петра Порошенка? Спочатку здавалося, що ні. Але одне його кадрове призначення показало, що між ним і його попередником усе ж таки є щось спільне.

Президент Володимир Зеленський дуже енергійна людина. Він щодня щось ініціює, когось звільняє чи призначає. Його прізвище постійно у новинах. Інколи їх не встигаєш відстежувати.

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Але одна новина змусила мене зупинитися на хвилинку в цьому насиченому інформаційному потоці. 11 червня стало відомо, що президент призначив головою Служби зовнішньої розвідки України нардепа фракції "Батьківщина" Владислава Бухарєва.

Що відомо про Бухарєва

Народився у місті Лебедин Сумської області. Він – досвідчений СБУшник, адже 15 років пропрацював в органах Служби безпеки України на оперативних й керівних посадах. Після цього встиг кілька років попрацювати ще у Державній податковій службі й був першим заступником її голови.

Після Майдану Бухарєв повернувся в СБУ й працював там на різних посадах до парламентських виборів, які пройшли восени 2014 року. Колишній працівник спецслужби й податкової вирішив взяти у них участь.



Владислав Бухарєв

Балотувався від партії "Батьківщина" по мажоритарному округу Сумської області, в який входить і його рідне місто. І переміг. Працюючи п'ять років у Раді, Бухарєву вдалося залишатися маловідомим й непомітним депутатом, хоча у фракції його партії лише 21 депутат.

Що пов'язує Бухарєва та Зеленського

Проте Бухарєва виборці добре знають на його виборчому окрузі в Сумській області. Хоча б тому, що він багато років запрошував на Сумщину "Квартал 95", організовуючи їхні безкоштовні концерти.

Після обрання у Раду, за сприянням цього нардепа, безкоштовні концерти "Кварталу" пройшли у 2015 та 2016 роках у селищі Підопригори на Сумщині. Цей захід перетворився на щорічний фестиваль, який збирає 100 тисяч глядачів. Це більше, ніж на стадіоні "Олімпійський".

Крім "Кварталу 95" там виступають ще різні зірки. Наприклад, щороку на фестивалі співає Юлія Бухарєва – донька народного депутата. Але про неї трохи згодом. Виходить, що Владислава Бухарєва президент знає багато років, він був замовником його концертів.

Чим вражає декларація чиновника

Та не цей факт найбільше здивував мене у цьому призначенні. Немає нічого дивного, коли обирають на посади людей зі свого оточення. Найбільше мене вразила декларація нового очільника Служби зовнішньої розвідки України. Бухарєв усе життя працював лише в органах СБУ й податковій, не займався бізнесом, а його дружина – шкільний вчитель.

Людина Коломойського та команда "95 кварталу": про скандальні призначення Зеленського

За 2018 рік нардеп задекларував доходів на загальну суму в 818 тисяч гривень. Це його заробітна плата у Верховній Раді й покриття витрат на виконання ним депутатських повноважень. Дружина Бухарєва заробила ще 91 тисячу гривень. При цьому, у вчительки є заощадження у латвійському банку на суму в 400 тисяч доларів.

Владислав Бухарєв в 2018-му подарував доньці квартиру в Києві за 14,5 мільйонів гривень й паркомісце за 950 тисяч гривень. Йому б знадобилося понад 15 років депутатства у Раді, при цьому нічого не їсти і не пити, щоб назбирати таку суму.



Владислава Бухарєв та його донька Юлія

Вам це нічого не нагадує? Один раз Служба зовнішньої розвідки вже фігурувала у ЗМІ, у зв'язку з публікацією журналістського розслідування про статки одного її працівника Сергія Семочка.

Хто такий Сергій Семочко?Це екс-очільник Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ у період з 2015 по 2017 роки та екс-очільник Головного управління СБУ у Києві та області у 2017-2018 роках. А з липня 2018 року обіймав посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.



У жовтні 2018 року журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" опублікували розслідування. Вони встановили, що Сергій Семочко володіє статками, які неможливо пояснити офіційними доходами. При цьому його найближча родина отримала громадянство РФ і веде бізнес в окупованому Криму.

Між першим і другим туром президентських виборів Петро Порошенко звільнив Семочка, нарешті позбавившись токсичного персонажа у своєму оточенні. Володимир Зеленський усіма своїми діями й поведінкою намагається показати, що він не такий, як Порошенко, а кращий.

Обійнявши посаду, він визначав два головні пріоритети у своїй роботі – боротьба з корупцією та мир на Сході. Але деякі кадрові призначення наштовхують на думку, що для своїх знайомих президент готовий йти на виключення.

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Від керівника Служби зовнішньої розвідки ми все ще не почули пояснень з приводу походження його статків. Цього від нього не вимагає і президент, так діяли і попередники. Але тоді це зовсім не та нова якість політики, якої очікують від енергійного голови держави. Подивимось, що буде далі.