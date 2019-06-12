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      Нерухомість Владислава Бухарєва: чим володіє новий голова Служби зовнішньої розвідки

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      Нерухомість Владислава Бухарєва
      Нерухомість Владислава Бухарєва / Колаж 24 каналу

      11 червня президент Володимир Зеленський призначив нардепа від "Батьківщини" Владислава Бухарєва головою Служби зовнішньої розвідки України.

      Що відомо про Владислава Бухарєва?З грудня 2007 до березня 2010 був першим заступником Голови Державної податкової адміністрації України – начальником податкової міліції.

      З березня до липня 2014 був першим заступником голови СБУ та начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

      На дострокових парламентських виборах у 2014 році був обраний народним депутатом по мажоритарному окрузі №162 на Сумщині. Є членом фракції партії "Батьківщина". Має звання генерал-лейтенанта.

      Після призначення на нову посаду журналістів зацікавила щедра декларація Владислава Бухарєва.

      Читайте також: Бухарєв подарував доньці квартиру за 14 мільйонів: декларація глави Служби зовнішньої розвідки

      Нерухомість 24 з'ясувала, що відомо про квартири і будинки новопризначного голови Служби зовнішньої розвідки України.

      Квартири дружини в Криму і мільйонні подарунки доньці

      В декларації про доходи за 2018-й рік Бухарєв вказав чимало нерухомості.

      У Києві у нього є квартира площею 106 квадратів. По 25% у ній належить самому Бухарєву, його дружині Олені, доньці Юлії та Олексію Бухарєву, який, очевидно, доводиться сином, проте в декларації про нього інформації немає.

      У селі Вишеньки під Києвом дружина Олена Бухарєва задекларувала житловий будинок площею 701 метр квадратний.

      Тут на неї записана земельна ділянка площею 2500 метрів квадратних. Ще одну ділянку площею 600 квадратів у цьому ж селі жінка орендує у місцевої сільради.

      Дружина Бухарєва також володіє кількома об'єктами в тимчасово окупованому Росією Криму. Зокрема, у Лівадії біля Ялти на неї задекларована квартира площею 86,8 м кв та паркомісце. Цю нерухомість вона придбала у 2011 році.

      Відомо, що елітною квартирою в Лівадії площею майже 130 метрів квадратних володіє також перша леді України Олена Зеленська.

      Подивіться, як вона виглядає: Квартира Зеленського в Криму

      У селі Семидвір'я поблизу Алушти на Олену Бухарєву записана земельна ділянка площею 875 метрів квадратних.

      Владислав Бухарєв дружина Олена Бухарева нерухомість
      Дружина Владислава Бухарєва Олена декларує чимало нерухомості в Криму / Фото: dosye.info

      Нерухомість у декларації Владислава Бухарєва також записана на його доньку.

      Молода співачка Юлія Бухарєва декларує простору квартиру у Києві площею 219 квадратів за 14,5 мільйонів гривень. Паркомісце площею 16,6 метрів квадратних обійшлось у майже 1 мільйон гривень (950 000 грн).

      Їх щасливою власницею Бухарєва-молодша стала трохи більше року тому – у квітні 2018. Що цікаво, саме суму 14 500 000 гривень батько зробив доньці подарунок у негрошовій формі.

      Бухарєв Юлія Бухарєва квартира подарунок
      Владислав Бухарєв зробив доньці щедрий подарунок за 14,5 мільйонів

      Владислав Бухарєв Юлія Бухарєва
      Владислав Бухарєв з донькою Юлією / Фото з Facebook Владислава Бухарєва

      Ще одну квартиру площею 74,9 метрів квадратних, яку набула у власність у липні 2018 за 1,3 млн грн, Юлія Бухарєва має у селі Зазим'я під Києвом. У цьому ж населеному пункті вона декларує нежитлове приміщення площею 10,8 метрів квадратних та земельну ділянку площею 0,16 соток.

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      Теги: Новини політики Новини нерухомості Новини нерухомості України Елітна нерухомість Новини Криму е-декларування Гроші СБУ
      Джерело: 24 канал
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