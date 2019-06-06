Купив для тещі і знайшов на OLX, – Клімкін про квартиру за 3 мільйони

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів деталі про купівлю дорогої нерухомості у Києві.

6 червня депутати Верховної Ради не підтримали відставки міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.

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На голосування поставили два законопроекти і нардепи двічі провалили голосування. Перший раз рішення підтримав лише 141 депутати, за друге назбиралось лише 137 із 226 голосів.

Що відомо про відставку Клімкіна?17 травня, ще до інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського, Павло Клімкін написав заяву про відставку за власним бажанням і заявив, що планує брати участь у дострокових парламентських виборах до Верховної Ради у липні.



30 травня Володимир Зеленський вніс у парламент подання про звільнення глави МЗС. Проте, в одному з інтерв'ю Зеленський назвав Клімкіна "фаховим дипломатом" та зазначив, що пропонував йому залишитися на посаді міністра.



Після провального голосування Клімкін заявив, що продовжить роботу на посаді глави МЗС, але водночас шукає команду для участі у позачергових парламентських виборах.

Що відомо про квартиру Клімкіна за 3 мільйони?

Напередодні оголошення заяви про відставку Павло Клімкін придбав квартиру у Києві площею 108,3 метрів квадратних за понад 3 мільйона гривень.

Разом з квартирою він купив і машиномісце площею майже 18 квадратів за понад 130 тисяч гривень.

В інтерв'ю журналістам видання "СтопКор" міністр пояснив, кому купив цю нерухомість.

Ми з дружиною купили кватиру в сусідньому під'їзді. Купили першу квартиру, яка була. Ми купили її через те, що хочемо переселити ближче до нас маму, якій 77 років. Вона, на жаль, не дуже добре себе почуває... І ми боїмось, що колись не зможемо переїхати вчасно, щоб їй допомогти,

– розповів міністр.

Він запевнив, що купівля цієї нерухомості жодним чином не пов'язана з його відставкою, а знайшов її на популярному сервісі OLX.

"Ми купили її через те, що саме зараз нам потрібно мешкати ближче один до одного... Ми купили відповідно за ті кошти, які вказані в декларації. Це особиста людська історія", – додав Клімкін.

Павло Клімкін про купівлю квартири у Києві за 3 млн грн: дивіться відео

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