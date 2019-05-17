Лещенко та його квартира: що відомо елітну нерухомість нардепа

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо можливого отримання хабара нардепом Сергієм Лещенком. Справа стосується купівлі депутатом елітної квартири в центрі Києва у 2016 році.

У САП посилаються на повідомлення у ЗМІ, згідно з якими Лещенко систематично отримував "мільйонні хабарі від підприємця за лобіювання бізнес-інтересів".

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Народний депутат уже відреагував на резонансне провадження проти нього. Справу про хабар у вигляді квартири Лещенко назвав "трагіфарсом" і намаганням генпрокурора Юрія Луценка та його заступника, керівника САП Назара Холодницького втриматись за посади.

Нерухомість 24 нагадає, чому купівля народним депутатом квартири у центрі Києва свого часу викликала резонанс у суспільстві та медіапросторі.

Що відомо про елітну квартиру Лещенка?

У вересні 2016-го стало відомо, що колишній журналіст, а нині депутат Сергій Лещенко придбав квартиру площею майже 200 метрів квадратних у новобудові в самому центрі Києва. Тоді в мережу потрапили документи, в яких було вказано, що вартість покупки майже 7,5 мільйонів гривень.

Лещенко пояснював, що частину коштів на цю недешеву покупку йому вдалось заощадити. Половину суми йому позичила власниця інтернет-видання "Українська правда" Олена Притула, де, того як стати депутатом Лещенко працював заступником головного редактора. Решту суми доклала його наречена, а тепер дружина Анастасія Топольська, яку більше знають як DJ Nastia.



Сергій Лещенко і його дружина Анастасія Топольська//Фото: Facebook Сергія Лещенка

За адресою Івана Франка, 11 у центрі Києва розташований новий житловий комплекс клубного типу, де продають 2-, 3- та 4-кімнатні квартири. Вартість метра квадратного тут, згідно з даними сайтів з продажу нерухомості, зараз коливається в межах 1600-2500 доларів за квадрат.



Метр квадратний в елітному ЖК в центрі Києва нині коштує від 1640 доларів//Фото: nv.ua

У грудні 2017-го Лещенко показував журналістам відому квартиру, де не було ще жодного ремонту, лише порожні стіни. У новому помешканні дружина нардепа задумала облаштувати музичну студію.



Топольська на фоні порожніх стін у їхній спільній з Лещенком квартирі//Фото: nv.ua

Лещенко показав журналістам квартиру за 7,5 млн: дивіться відео

У декларації про доходи нардепа за 2018-й вказана квартира площею 192 метри квадратні у Києві. Зазначено, що вона була придбана за 7,55 мільйона гривень у вересні 2016-го. Зареєстрована вона на Сергія Лещенка, але зазначена як спільна власність (по 50%) з Анастасією Топольською.

Свого часу у 2017-му Лещенко з тоді ще нареченою Анастасією Топольською показували, як виглядає орендована ними трикімнатна квартира у хрущовці.

Квартира, яку винаймають Сергій Лещенко з дружиною: дивіться фото

Усі фото: nv.ua