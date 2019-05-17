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      Лещенко та його квартира: що відомо елітну нерухомість нардепа

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      Що відомо про елітну квартиру Лещенка
      Що відомо про елітну квартиру Лещенка / 24 канал

      Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо можливого отримання хабара нардепом Сергієм Лещенком. Справа стосується купівлі депутатом елітної квартири в центрі Києва у 2016 році.

      У САП посилаються на повідомлення у ЗМІ, згідно з якими Лещенко систематично отримував "мільйонні хабарі від підприємця за лобіювання бізнес-інтересів".

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      Народний депутат уже відреагував на резонансне провадження проти нього. Справу про хабар у вигляді квартири Лещенко назвав "трагіфарсом" і намаганням генпрокурора Юрія Луценка та його заступника, керівника САП Назара Холодницького втриматись за посади.

      Нерухомість 24 нагадає, чому купівля народним депутатом квартири у центрі Києва свого часу викликала резонанс у суспільстві та медіапросторі.

      Що відомо про елітну квартиру Лещенка?

      У вересні 2016-го стало відомо, що колишній журналіст, а нині депутат Сергій Лещенко придбав квартиру площею майже 200 метрів квадратних у новобудові в самому центрі Києва. Тоді в мережу потрапили документи, в яких було вказано, що вартість покупки майже 7,5 мільйонів гривень.

      Лещенко пояснював, що частину коштів на цю недешеву покупку йому вдалось заощадити. Половину суми йому позичила власниця інтернет-видання "Українська правда" Олена Притула, де, того як стати депутатом Лещенко працював заступником головного редактора. Решту суми доклала його наречена, а тепер дружина Анастасія Топольська, яку більше знають як DJ Nastia.

      Сергій Лещенко Анастасія Топольська
      Сергій Лещенко і його дружина Анастасія Топольська//Фото: Facebook Сергія Лещенка

      За адресою Івана Франка, 11 у центрі Києва розташований новий житловий комплекс клубного типу, де продають 2-, 3- та 4-кімнатні квартири. Вартість метра квадратного тут, згідно з даними сайтів з продажу нерухомості, зараз коливається в межах 1600-2500 доларів за квадрат.

      ЖК Київ квартира Лещенко
      Метр квадратний в елітному ЖК в центрі Києва нині коштує від 1640 доларів//Фото: nv.ua

      У грудні 2017-го Лещенко показував журналістам відому квартиру, де не було ще жодного ремонту, лише порожні стіни. У новому помешканні дружина нардепа задумала облаштувати музичну студію.

      Топольська Лещенко квартира
      Топольська на фоні порожніх стін у їхній спільній з Лещенком квартирі//Фото: nv.ua

      Лещенко показав журналістам квартиру за 7,5 млн: дивіться відео

      У декларації про доходи нардепа за 2018-й вказана квартира площею 192 метри квадратні у Києві. Зазначено, що вона була придбана за 7,55 мільйона гривень у вересні 2016-го. Зареєстрована вона на Сергія Лещенка, але зазначена як спільна власність (по 50%) з Анастасією Топольською.

      Лещенко декларація квартира

      Свого часу у 2017-му Лещенко з тоді ще нареченою Анастасією Топольською показували, як виглядає орендована ними трикімнатна квартира у хрущовці.

      Квартира, яку винаймають Сергій Лещенко з дружиною: дивіться фото

      Усі фото: nv.ua

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Елітна нерухомість Новини нерухомості України Новини нерухомості Корупція Сергій Лещенко
      Джерело: 24 канал
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