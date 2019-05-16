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      Лещенко про справу проти себе: цікаво, куди далі заведе фантазія Луценка

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      Лещенко подасть до суду на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру
      Лещенко подасть до суду на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру / 24 канал

      Народний депутат Сергій Лещенко переконаний, що відкрита Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою справа щодо можливого отримання ним хабара є намаганням генпрокурора Юрія Луценка втриматися на посаді. Лещенко також подасть на САП позов до суду про захист честі та гідності.

      16 травня САП повідомила, що відкрила кримінальне провадження щодо Лещенка за фактом можливого отримання ним хабара. У прокуратурі посилаються на публікації у ЗМІ про те, що Лещенко купив елітну квартиру в центрі Києва у 2016 році за гроші, начебто отримані як хабар.

      Читайте також: За відставку Луценка збирають підписи в парламенті

      Два дні тому горе-прокурор Луценко обіцяв мені підозру за справу Манафорта. Сьогодні він оголошує про відкриття кримінальної справи... за отримання хабаря у вигляді квартири. Мені вже самому цікаво, куди далі заведе його фантазія,
      – написав Лещенко у Facebook.

      Нардеп повторно закликав генпрокурора негайно вести до парламенту подання про зняття з Лещенка депутатської недоторканості. При цьому політик запропонував Луценкові самому обрати, у якій справі – щодо Манафорта, квартири, "за незаконну критику генпрокурора або його кума і начальника Порошенка".

      "Досить рятувати себе на посаді за рахунок створення навколо мене дешевих інформаційних приводів. Історія з квартирою вже закінчилася два роки тому рішенням суду, а також закриттям провадження самою прокуратурою за статтею "відсутність події злочину", – нагадав Лещенко.

      Читайте також: Чому Луценко не хоче йти з посади генпрокурора: пояснення політоглядача

      Що відомо про скандал довкола квартири Лещенка?

       вересні 2016 року в Україні розгорівся скандал через покупку Лещенком елітної квартири в центрі Києва за 300 тисяч доларів. Суть скандалу: за які гроші купив квартиру нардеп, якщо цього не дозволяли його доходи, при цьому інші ідентичні квартири коштували на той час 1 мільйон доларів. Правоохоронці згодом заявили, що у справі немає складу злочину.

      У чому Луценко звинувачує Лещенка?

      Напередодні Луценко заявив, що Лещенка викличуть на допит та можуть вручити підозру за нібито розголошення даних досудового слідства у справі про "чорну касу" "Партії регіонів".

      Луценко також звинуватив Лещенка в тому, що нардеп нібито втрутився у вибори президента США 2016 року, публікуючи дані про "чорну бухгалтерію". Зауважимо, що в публікаціях фігурував Пол Манафорт, який співпрацював з "регіоналами", отримував від них таємні платежі, та у 2016 році керував виборчим штабом Дональда Трампа.

      Лещенко відкинув будь-яке втручання в американські вибори та закликав Луценка якомога швидше ініціювати зняття з нього депутатської недоторканності і викликати на допити у прямому ефірі.

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      Теги: Новини України Новини політики Судді Новини нерухомості Сергій Лещенко САП ГПУ Юрій Луценко Хабар Корупція Розслідування
      Джерело: 24 канал
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