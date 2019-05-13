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      Чому Луценко не хоче йти з посади генпрокурора: пояснення політоглядача

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      Юрій Луценко
      Юрій Луценко / GettyImages

      Юрій Луценко не хоче йти з посади генпрокурора, тому що має високий антирейтинг і низькі шанси у політиці. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політичний оглядач Леонід Швець.

      Юрій Луценко неодноразово казав, що після виборів президента піде зі своєї посади, він займеться тим, що йому найбільше подобається, тобто політикою, партійною політикою", – зазначив експерт.

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      Однак зараз, як пояснив Швець, він відмовився від своїх обіцянок і каже, що буде займати місце генпрокурора і далі. Мовляв, він ні в чому не вбачає ані непрофесійного, ані неетичного підтексту.

      Це більше свідчить про те, що у Юрія Луценка, дійсно, з політичними перспективами зараз проблема. Це не секрет, що він один з тих, у кого найбільший антирейтинг в країні. І брати такого політика до себе в якусь партію або йому формувати якусь партію – це токсично. Він став токсичним,
      – наголосив політичний оглядач.

      Чи буде він таким же токсичним і для Петра Порошенка, який планує йти в парламент, – Леонід Швець відповів ствердно.

      "Є багато розмов, що там буде якось переформатована партія. І хоча таким буде займатися чомусь такий "нетоксичний" в лапках пан як Кононенко. Я думаю, що Луценко там теж не дуже бажаний", – зазначив політоглядач. 

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      Теги: Новини України Новини політики ГПУ Юрій Луценко
      Джерело: 24 канал
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