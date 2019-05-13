Почему Луценко не хочет уходить с поста генпрокурора: объяснение политобозревателей

Юрий Луценко не хочет уходить с поста генпрокурора, так как имеет высокий антирейтинг и низкие шансы в политике. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политический обозреватель Леонид Швец.

Юрий Луценко неоднократно говорил, что после выборов президента уйдет со своего поста, он займется тем, что ему больше нравится, то есть политикой, партийной политикой", – отметил эксперт.

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Однако сейчас, как объяснил Швец, он отказался от своих обещаний и говорит, что будет занимать место генпрокурора и дальше. Мол, он ни в чем не видит ни непрофессионального, ни неэтичного подтекста.

Это больше говорит о том, что у Юрия Луценко, действительно, с политическими перспективами сейчас проблема. Это не секрет, что он один из тех, у кого самый большой антирейтинг в стране. И брать такого политика к себе в какую-то партию или ему формировать какую-то партию – это токсично. Он стал токсичным,

– отметил политический обозреватель.

Будет ли он таким же токсичным и для Петра Порошенко, который планирует идти в парламент, – Леонид Швец ответил утвердительно.

"Есть много разговоров, что там будет каким-то образом переформатирована партия. И хотя таким будет заниматься почему-то такой "нетоксичный" в кавычках господин как Кононенко. Я думаю, что Луценко там тоже не очень желателен", – отметил политобозреватель.