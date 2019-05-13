Луценко решил не идти на выборы в Верховную Раду – СМИ

Генеральный прокурор Юрий Луценко принял решение не идти на выборы в Верховную Раду, пишет Украинская правда со ссылкой на окружение главы ГПУ.

Луценко думает пропустить парламентские выборы. А что делать, кнопочки нажимать? Комитет возглавлять? Все это проходили, ему уже не интересно. На парламентской кампании Юра видит себя в тандеме с Аваковым как гарант проведения честных выборов,

– рассказал собеседник издания.

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Как известно, новоизбранный президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял о необходимости заменить Луценко на посту генпрокурора. Однако сам Луценко утверждает, что не видит оснований для своей отставки.