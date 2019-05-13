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      Луценко решил не идти на выборы в Верховную Раду – СМИ

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      Юрий Луценко видит себя в тандеме с Аваковым
      Юрий Луценко видит себя в тандеме с Аваковым / Getty Images

      Генеральный прокурор Юрий Луценко принял решение не идти на выборы в Верховную Раду, пишет Украинская правда со ссылкой на окружение главы ГПУ.

      Луценко думает пропустить парламентские выборы. А что делать, кнопочки нажимать? Комитет возглавлять? Все это проходили, ему уже не интересно. На парламентской кампании Юра видит себя в тандеме с Аваковым как гарант проведения честных выборов,
      – рассказал собеседник издания.

      Читайте также: Какой хитрый план придумал Луценко, чтобы сохранить должность генпрокурора

      Как известно, новоизбранный президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял о необходимости заменить Луценко на посту генпрокурора. Однако сам Луценко утверждает, что не видит оснований для своей отставки.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Верховная Рада Владимир Зеленский Новости политики Арсен Аваков Юрий Луценко
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