Луценко решил не идти на выборы в Верховную Раду – СМИ
Генеральный прокурор Юрий Луценко принял решение не идти на выборы в Верховную Раду, пишет Украинская правда со ссылкой на окружение главы ГПУ.
Луценко думает пропустить парламентские выборы. А что делать, кнопочки нажимать? Комитет возглавлять? Все это проходили, ему уже не интересно. На парламентской кампании Юра видит себя в тандеме с Аваковым как гарант проведения честных выборов,
– рассказал собеседник издания.
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Как известно, новоизбранный президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял о необходимости заменить Луценко на посту генпрокурора. Однако сам Луценко утверждает, что не видит оснований для своей отставки.
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