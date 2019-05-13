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      Луценко вирішив не йти на вибори до Верховної Ради – ЗМІ

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      Юрій Луценко бачить себе у тандемі з Аваковим
      Юрій Луценко бачить себе у тандемі з Аваковим / Getty Images

      Генеральний прокурор Юрій Луценко прийняв рішення не йти на вибори до Верховної Ради, пише Українська правда з посиланням на оточення очільника ГПУ.

      Луценко думає пропустити парламентські вибори. А що робити, кнопочки натискати? Комітет очолювати? Все це проходили, йому вже не цікаво. На парламентській кампанії Юра бачить себе в тандемі з Аваковим як гарант проведення чесних виборів,
      розповів співрозмовник видання.

      Читайте також: Який хитрий план вигадав Луценко, аби зберегти посаду генпрокурора

      Як відомо, новообраний президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв про необхідність замінити Луценка на посаді генпрокурора. Проте сам Луценко стверджує, що не бачить підстав для своєї відставки.

      blog_ava
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      Теги: Верховна Рада Володимир Зеленський Новини України Новини політики Юрій Луценко Арсен Аваков
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