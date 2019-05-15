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      За відставку Луценка збирають підписи в парламенті

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      Щоб парламент міг розглянути звільнення Луценка з посади генпрокурора, треба 150 підписів нардепів
      Щоб парламент міг розглянути звільнення Луценка з посади генпрокурора, треба 150 підписів нардепів / Getty Images

      Народні депутати збирають підписи за відставку генпрокурора Юрія Луценка та підготували дві постанови про висловлення йому недовіри. Щоб Верховна Рада розглянула відставку голови ГПУ, під постановою повинні підписатися 150 нардепів.

      Дві постанови про недовіру Луценкові підготували нардепи Ігор Луценко та Єгор Соболєв. Станом на 14 травня під постановою Ігоря Луценка було 14 підписів народних обранців, а під постановою Соболєва станом на 15 травня зібрано 59 підписів.

      Читайте також: Який хитрий план вигадав Луценко, аби зберегти посаду генпрокурора

      Хто з нардепів висловився за відставку Луценка?

      1. Ігор Луценко
      2. Олена Сотник
      3. Наталія Новак
      4. Мустафа Найєм
      5. Світлана Заліщук
      6. Віктор Кривенко
      7. Юрій Дерев’янко
      8. Вікторія Войціцька
      9. Павло Кишкар
      10. Олексій Рябчин
      11. Альона Шкрум
      12. Єгор Соболєв
      13. Сергій Лещенко
      14. Остап Єднак

      Дивіться відео про помилки Луценка на посаді генпрокурора:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада ГПУ Юрій Луценко Єгор Соболєв
      Джерело: 24 канал
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