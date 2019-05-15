За отставку Луценко собирают подписи в парламенте
Народные депутаты собирают подписи за отставку генпрокурора Юрия Луценко и подготовили два постановления о выражении ему недоверия. Чтобы Верховная Рада рассмотрела отставку главы ГПУ, под постановлением должны подписаться 150 нардепов.
Два постановления о недоверии Луценко подготовили нардепы Игорь Луценко и Егор Соболев. По состоянию на 14 мая под постановлением Игоря Луценко было 14 подписей народных избранников, а под постановлением Соболева состоянию на 15 мая собрано 59 подписей.
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Кто из нардепов высказался за отставку Луценко?
- Игорь Луценко
- Елена Сотник
- Наталья Новак
- Мустафа Найем
- Светлана Залищук
- Виктор Кривенко
- Юрий Деревянко
- Виктория Войцицкий
- Павел Кишкар
- Алексей Рябчин
- Алена Шкрум
- Егор Соболев
- Сергей Лещенко
- Остап Еднак
Смотрите видео об ошибках Луценко на посту генпрокурора:
Источник: 24 канал
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