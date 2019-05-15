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      За отставку Луценко собирают подписи в парламенте

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      Чтобы парламент мог рассмотреть увольнение Луценко с должности генпрокурора, надо 150 подписей нардепов
      Чтобы парламент мог рассмотреть увольнение Луценко с должности генпрокурора, надо 150 подписей нардепов / Getty Images

      Народные депутаты собирают подписи за отставку генпрокурора Юрия Луценко и подготовили два постановления о выражении ему недоверия. Чтобы Верховная Рада рассмотрела отставку главы ГПУ, под постановлением должны подписаться 150 нардепов.

      Два постановления о недоверии Луценко подготовили нардепы Игорь Луценко и Егор Соболев. По состоянию на 14 мая под постановлением Игоря Луценко было 14 подписей народных избранников, а под постановлением Соболева состоянию на 15 мая собрано 59 подписей.

      Читайте также: Какой хитрый план придумал Луценко, чтобы сохранить должность генпрокурора

      Кто из нардепов высказался за отставку Луценко?

      1. Игорь Луценко
      2. Елена Сотник
      3. Наталья Новак
      4. Мустафа Найем
      5. Светлана Залищук
      6. Виктор Кривенко
      7. Юрий Деревянко
      8. Виктория Войцицкий
      9. Павел Кишкар
      10. Алексей Рябчин
      11. Алена Шкрум
      12. Егор Соболев
      13. Сергей Лещенко
      14. Остап Еднак

      Смотрите видео об ошибках Луценко на посту генпрокурора:

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада ГПУ Юрий Луценко Егор Соболев
      Источник: 24 канал
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