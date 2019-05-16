Проти Лещенка відкрили справу через можливий хабар

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо народного депутата Сергія Лещенка за фактом можливого отримання ним хабара. Політика викликали на допит.

У САП посилаються на публікації у ЗМІ про те, що Лещенко купив елітну квартиру в центрі Києва за гроші, начебто отримані як хабар.

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Лещенко нібито систематично отримував мільйонні хабарі від підприємця за лобіювання бізнес-інтересів останнього, додали у САП з посиланням на медіа. Нардеп за хабарі нібито впливав на посадовців органів влади та правоохоронних органів, а також формував необхідні суспільні думки в медіапросторі.



Щоб перевірити цю інформацію, САП відкрила провадження та викликала Лещенка на допит.

Досудове розслідування у справі проводитиме Національна антикорупційне бюро.

Що пишуть ЗМІ про квартиру Лещенка і хабар?

У вересні 2016 року в Україні розгорівся скандал через покупку Лещенком елітної квартири в центрі Києва за 300 тисяч доларів. Суть скандалу: за які гроші купив квартиру нардеп, якщо цього не дозволяли його доходи, при цьому інші ідентичні квартири кошутвали на той час 1 мільйон доларів.

Правоохоронці згодом заявили, що у справі немає складу злочину. Проте у 2018 році голова САП Назар Холодницький заявив про поновлення справи проти Лещенка через його квартиру. Тож проте крапку в цій історії досі не поставлено.

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Будинок, у якому розташована квартира Лещенка

Так, видання "Антикор" пише, що у 2016 році українські ЗМІ писали про зв’язки Лещенка з російсько-українським олігархом Костянтином Григоришиним. Пізніше в інтернет потрапила нібито переписка між ними. У ній мовилося про спільні проекти, а також гонорар для Лещенка, який становив понад 1 мільйон доларів на рік.

Очевидно, що такі гроші є хабарем за лобіювання Сергієм Лещенком інтересів олігархів у Верховній Раді України та медіапросторі. Народний депутат, використовуючи своє становище, сприяв прийняттю "правильних" рішень, чинив тиск на службових осіб органів влади та правоохоронців, при цьому не гребував проводити фейкові розслідування,

– стверджують автори статті на сайті "Антикор".

У матеріалі також стверджується, нібито Лещенко систематично тиснув на забудовників у Києві для отримання за безцінь житла чи "знижок" для своїх друзів-антикорупціонерів.

Напередодні допитами Лещенку пригрозив генпрокурор Юрій Луценко, щоправда в іншій справі. Голова ГПУ заявляв, що нардепа викличуть на допит та можуть вручити підозру за нібито розголошення даних досудового слідства у справі про "чорну касу" "Партії регіонів".

Луценко також звинуватив Лещенка в тому, що нардеп нібито втрутився у вибори президента США 2016 року, публікуючи дані про "чорну бухгалтерію". Зауважимо, що в публікаціях фігурував Пол Манафорт, який співпрацював з "регіоналами" та у 2016 році керував виборчим штабом Дональда Трампа.

Лещенко відкинув будь-яке втручання в американські вибори та закликав Луценка якомога швидше ініціювати зняття з нього депутатської недоторканності та викликати на допити у прямому ефірі.