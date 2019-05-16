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      Проти Лещенка відкрили справу через можливий хабар

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      САП відкрила справу щодо ймовірного отримання Лещенком хабара
      САП відкрила справу щодо ймовірного отримання Лещенком хабара / Getty Images

      Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо народного депутата Сергія Лещенка за фактом можливого отримання ним хабара. Політика викликали на допит.

      У САП посилаються на публікації у ЗМІ про те, що Лещенко купив елітну квартиру в центрі Києва за гроші, начебто отримані як хабар.

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      Лещенко нібито систематично отримував мільйонні хабарі від підприємця за лобіювання бізнес-інтересів останнього, додали у САП з посиланням на медіа. Нардеп за хабарі нібито впливав на посадовців органів влади та правоохоронних органів, а також формував необхідні суспільні думки в медіапросторі.

      Щоб перевірити цю інформацію, САП відкрила провадження та викликала Лещенка на допит.

      Досудове розслідування у справі проводитиме Національна антикорупційне бюро.

      Що пишуть ЗМІ про квартиру Лещенка і хабар?

      У вересні 2016 року в Україні розгорівся скандал через покупку Лещенком елітної квартири в центрі Києва за 300 тисяч доларів. Суть скандалу: за які гроші купив квартиру нардеп, якщо цього не дозволяли його доходи, при цьому інші ідентичні квартири кошутвали на той час 1 мільйон доларів.

      Правоохоронці згодом заявили, що у справі немає складу злочину. Проте у 2018 році голова САП Назар Холодницький заявив про поновлення справи проти Лещенка через його квартиру. Тож проте крапку в цій історії досі не поставлено.

      Читайте також: Лещенко дав відповідь Холодницькому: "Моя квартира стала універсальною відмазкою в Україні"

      квартира Лещенка допит розслідування хабар САП
      Будинок, у якому розташована квартира Лещенка

      Так, видання "Антикор" пише, що у 2016 році українські ЗМІ писали про зв’язки Лещенка з російсько-українським олігархом Костянтином Григоришиним. Пізніше в інтернет потрапила нібито переписка між ними. У ній мовилося про спільні проекти, а також гонорар для Лещенка, який становив понад 1 мільйон доларів на рік.

      Очевидно, що такі гроші є хабарем за лобіювання Сергієм Лещенком інтересів олігархів у Верховній Раді України та медіапросторі. Народний депутат, використовуючи своє становище, сприяв прийняттю "правильних" рішень, чинив тиск на службових осіб органів влади та правоохоронців, при цьому не гребував проводити фейкові розслідування,
      – стверджують автори статті на сайті "Антикор".

      У матеріалі також стверджується, нібито Лещенко систематично тиснув на забудовників у Києві для отримання за безцінь житла чи "знижок" для своїх друзів-антикорупціонерів.

       

       

      Напередодні допитами Лещенку пригрозив генпрокурор Юрій Луценко, щоправда в іншій справі. Голова ГПУ заявляв, що нардепа викличуть на допит та можуть вручити підозру за нібито розголошення даних досудового слідства у справі про "чорну касу" "Партії регіонів".

      Луценко також звинуватив Лещенка в тому, що нардеп нібито втрутився у вибори президента США 2016 року, публікуючи дані про "чорну бухгалтерію". Зауважимо, що в публікаціях фігурував Пол Манафорт, який співпрацював з "регіоналами" та у 2016 році керував виборчим штабом Дональда Трампа.

      Лещенко відкинув будь-яке втручання в американські вибори та закликав Луценка якомога швидше ініціювати зняття з нього депутатської недоторканності та викликати на допити у прямому ефірі.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини нерухомості Сергій Лещенко САП Розслідування Хабар Корупція
      Джерело: 24 канал
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