Против Лещенко открыли дело из-за возможной взятки

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство в отношении народного депутата Сергея Лещенко по факту возможного получения им взятки. Политика вызвали на допрос.

В САП ссылаются на публикации в СМИ о том, что Лещенко купил элитную квартиру в центре Киева за деньги, якобы полученные в качестве взятки.

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Лещенко якобы систематически получал миллионные взятки от предпринимателя за лоббирование бизнес-интересов последнего, добавили в САП со ссылкой на медиа. Нардеп за взятки якобы влиял на должностных лиц органов власти и правоохранительных органов, а также формировал необходимые общественные мнения в медиапространстве.

Чтобы проверить эту информацию, САП открыла производство и вызвала Лещенко на допрос.

Досудебное расследование по делу будет проводить Национальное антикоррупционное бюро.

Что пишут СМИ о квартире Лещенко и взятке?

В сентябре 2016 года в Украине разгорелся скандал из-за покупки Лещенко элитной квартиры в центре Киева за 300 тысяч долларов. Суть скандала: за какие деньги купил квартиру нардеп, если этого не позволяли его доходы, при этом другие идентичные квартиры стоили в то время 1 миллион долларов.

Правоохранители позже заявили, что в деле нет состава преступления. Однако в 2018 году председатель САП Назар Холодницкий заявил о возобновлении дела против Лещенко за его квартиру. Поэтому точка в этой истории до сих пор не поставлена.

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Дом, в котором расположена квартира Лещенко

Так, издание "Антикор" пишет, что в 2016 году украинские СМИ писали о связи Лещенко с российско-украинским олигархом Константином Григоришиным. Позже в интернет попала якобы переписка между ними. В ней говорилось о совместных проектах, а также гонораре для Лещенко, который составил более 1 миллиона долларов в год.

Очевидно, что такие деньги являются взяткой за лоббирование Сергеем Лещенко интересов олигархов в Верховной Раде Украины и медиапространстве. Народный депутат, используя свое положение, способствовал принятию "правильных" решений, оказывал давление на должностных лиц органов власти и правоохранительных органов, при этом не гнушался проводить фейковые расследования,

- утверждают авторы статьи на сайте "Антикор".

В материале также утверждается, что якобы Лещенко систематически оказывал давление на застройщиков в Киеве для получения за бесценок жилья или "скидок" для своих друзей-антикоррупционеров.

Накануне допросами Лещенко пригрозил генпрокурор Юрий Луценко, правда по другому делу. Председатель ГПУ заявлял, что нардепа вызовут на допрос и могут вручить подозрение за якобы разглашение данных досудебного следствия по делу о "черной кассе" "Партии регионов".

Луценко также обвинил Лещенко в том, что нардеп якобы вмешался в выборы президента США 2016 года, публикуя данные о "черной бухгалтерии". Заметим, что в публикациях фигурировал Пол Манафорт, который сотрудничал с "регионалами" и в 2016 году руководил избирательным штабом Дональда Трампа.

Лещенко отверг любое вмешательство в американские выборы и призвал Луценко как можно скорее инициировать снятие с него депутатской неприкосновенности и вызывать на допросы в прямом эфире.