Лещенко требует от Луценко инициировать снятие неприкосновенности с нардепа

Нардеп Сергея Лещенко призвал генпрокурора Юрия Луценко внести в парламент представление для снятия с него (Лещенко) депутатской неприкосновенности. Все для скорейшего расследования возможного разглашения Лещенко данных досудебного расследования по делу "черной бухгалтерии" "Партии регионов"

14 мая Луценко заявил, что Лещенко вызовут на допрос в ГПУ и могут вручить подозрение за разглашение данных досудебного следствия по делу "черной кассы" "Партии регионов". Генпрокурор также обвинил нардепа в том, что тот якобы вмешался в выборы президента США 2016 года, публикуя данные о "черной бухгалтерии". Заметим, что в публикациях фигурировал Пол Манафорт, который сотрудничал с "регионалами" и в 2016 году руководил избирательным штабом Дональда Трампа.

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Призываю не медлить с представлением на снятие с меня депутатской неприкосновенности. Прошу сделали это еще на этой неделе, пока в парламенте есть еще депутаты,

– сказал Лещенко на брифинге.

Лещенко также призвал в сжатые сроки расследовать дело, и требует, чтобы его допрашивали в прямом эфире.

Нардеп также заявил, что готов раскрыть источник, от которого получил часть "черной бухгалтерии", но только на допросе в прямом эфире.

"Если Луценко позволяет себе использовать это дело для того, чтобы сохранить место генпрокурора, чтобы получить защиту в окружении американского президента, нет никакой проблемы, если общество будет видеть со всех сторон эту историю", – заявил Лещенко.

Своими действиями Луценко бросает Украину в конфликт, который разгорается между двумя – республиканской и демократической партиями – США, убежден нардеп.

Смотрите видео брифинга Лещенко, где он комментирует обвинения Луценко:

Лещенко также заявил, что Луценко лично раскрывал ему данные следствия в одном из самых резонансных дел за последние 5 лет.

Это дело привело к конфликту внутри коалиции, и привело к серьезным политическим последствиям в Украине,

– заявил нардеп и добавил, что генпрокурор хорошо знает, о каком деле идет речь.

Лещенко утверждает, что готов получить подозрение и наказание в отношении разглашения данных следствия, но в комплексе с еще одним делом, в котором сам Луценко может стать объектом расследования.

"Хочу, чтобы Юрий Луценко ответил на вопросы, касающиеся этого громкого дела, о котором мы пока не говорим, но которое много чего наделало в украинской политике и правоохранительной системе", – сказал политик.

Что известно о "черной бухгалтерии"?

В 2016 году Лещенко опубликовал "черную книгу" или "черную бухгалтерию" "Партии регионов" – список секретных платежей, сделанных партией главе избирательного штаба республиканцев Полу Манафорту и другим своим консультантам. Манафорт также возглавлял штаб Дональда Трампа во время выборов президента США в 2016 году.



Манафорт был политическим консультантом "Партии регионов" и получал тайные платежи

Манафорт заработал в Украине в качестве политического консультанта 60 миллионов долларов. Он также был центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством.

В марте Манафорта приговорили в США к 7,5 годам по ряду обвинений: мошенничество в налоговой и банковской сферах, заговор, связанная с деятельностью Манафорта в Украине. Впоследствии ему предъявили новые обвинения по 16-и пунктам.

Из-за публикации "черной бухгалтерии", у Трампа Лещенко обвинили во вмешательстве в выборы США

Личный адвокат президента США Дональда Трампа – Рудольф Джулиани – недавно назвал Лещенко врагом американского лидера в окружении избранного президентом Украины Владимира Зеленского. По словам Джулиани, Лещенко якобы помог Демократической партии США во время президентских выборов в 2016 году тем, что опубликовал "черную бухгалтерию".

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Джулиани и Трамп

Кстати, Джулиани планировал прибыть в Украину, чтобы встретиться с Зеленским, однако отменил свой визит. Причиной этого назвал изнурительные атаки и то, что в Украине ему придется оказаться в среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях – врагами США.

Что говорят Лещенко и Луценко?

После Джулиани во вмешательстве в выборы президента США Лещенко обвинил и Луценко. Именно поэтому генпрокурор анонсировал объявление Лещенко подозрения в разглашении данных предварительного расследования по делу о "черной бухгалтерии".

А Лещенко говорит, что Луценко якобы вводит в заблуждение адвоката Трампа, потому что хочет удержаться на должности генпрокурора.