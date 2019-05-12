Лещенко ответил на слова Джулиани о "врагах Трампа" и обвинил Луценко

Народный депутат Сергей Лещенко отреагировал на заявление личного адвоката президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, который накануне назвал его одним из "врагов президента США".

Такие заявления Джулиани свидетельствуют о влиянии генерального прокурора Украины Юрия Луценко, написал Лещенко в своем Twitter.

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Он отметил, что генрокурор вводит в заблуждение Джулиани и других американцев, потому что хочет удержаться на должности.

Луценко манипулирует делом (сына экс-вице-президента США Гантера – 24 канал) Байдена и компании Burisma, чтобы американцы помогли ему удержать власть, потому что сам он опозорился и ему не куда идти после того, как его босс Порошенко проиграл выборы в прошлом месяце,

– написал он.

Лещенко подчеркнул, что именно поэтому Луценко сейчас утверждает, что имеет доказательства нарушений, к которым причастен Байден. Нардеп добавил: "Если это правда, почему он молчал об этом годами?".

My reaction on what happened with @RudyGiuliani trip to Ukraine. He was misled by corrupt prosecutor general of Ukraine Lutsenko who is looking for loyalty in WH to safe his position under the new president of Ukraine. Don't be target of his misinformation! pic.twitter.com/1etRW1LkFP — Leshchenko (@Leshchenkos) 12 травня 2019 р.

Он также обнародовал видео, которое снял в Нью-Йорке у дома, конфискованного у бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта.

По его мнению, это подтверждает то, упоминавшаяся Джулиани "черная бухгалтерия "Партии регионов" была настоящей, ведь привела к расследованию в США и заключения Манафорта.

Со своей стороны, Юрий Луценко обнародовал 11 мая отрывок из собственного интервью изданию The New York Times в апреле 2019 года, в котором комментирует дело против компании Burisma Hodling. Ее возглавлял экс-министр экологии Украины Николаем Злочевским.

В состав директоров компании входил Гантер Байден, сын бывшего вице-президента США в администрации Обамы Джо Байдена. Байден-старший заявил о намерении участвовать в выборах президента США в 2020 году.

Гепрокурор отметил, что дело против компании Злочевского относительно предполагаемого отмывания средств закрыли до начала его работы на посту (до мая 2016 года – 24 канал).

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани планировал приехать в Украину, чтобы встретиться с Зеленским, но отменил свой визит. Адвокат Трампа заявил, что причиной отмены визита стали "изнурительные атаки" и то, что в Украине ему придется оказаться в стане "врагов президента", а в некоторых случаях – врагов США. Таким Джулиани считает якобы нардепа Сергея Лещенко.

Почему Джулиани хотел встретиться с Зеленским?

Чтобы убедить Зеленского продолжить расследование в интересах Белого дома. Это расследование относительно вмешательства России в президентские выборы США 2016 года и об участии сына экс-вице-президента Джозефа Байдена в работе украинской газовой компании.



Джулиани также хотел рассказать Зеленскому "все, что я знаю о людях, которые его окружают, и насколько важно провести полное, справедливое расследование".



Однако американские журналисты были убеждены, что адвокат Трампа так пытался помочь лидеру США в президентской кампании 2020 года. Сам Джулиани утверждал, что не вмешивается в выборы, а "вмешиваемся в расследование, на которое имеем право".

По словам Джулиани, Лещенко помог Демократической партии США во время президентских выборов в 2016 году. Он опубликовал "черную книгу" – список секретных платежей, сделанных партией главе избирательного штаба республиканцев Полу Манафорту и другим своим консультантам.

Что известно о "Черной книге" и при чем здесь Пол Манафорт?

Отметим, что в 2016 году Лещенко опубликовал "черную книгу" или "черную бухгалтерию" "Партии регионов" – список секретных платежей, сделанных партией главе избирательного штаба республиканцев Полу Манафорту и другим своим консультантам. Манафорт заработал в Украине в роли политического консультанта 60 миллионов долларов.



Манафорт был центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством. В марте Манафорта осудили в США за мошенничество в налоговой и банковской сферах в почти 4 года тюрьмы и еще – до 3,5 лет по обвинению в заговоре, связанной с его деятельностью в Украине.