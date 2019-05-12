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      Зеленского пытаются втянуть во внутренний конфликт в США, – американские СМИ

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      Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США
      Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США / 24 канал

      Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что Белый дом пытается втянуть его во внутриполитический конфликт в США.

      Опасения Зеленского связаны с намерением властей США убедить Украину провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

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      Издание отмечает, что советники новоизбранного украинского лидера рассматривают интерес Белого дома к этому расследованию как "внутреннее дело США".

      WP пишет, что сорантинки Зеленского намерены не допустить того, чтобы это отвлекало от Зеленского от повестки дня.

      Отметим, личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани планировал приехать в Украину, чтобы встретиться с Зеленским, но отменил свой визит. Адвокат Трампа заявил, что причиной отмены визита стали "изнурительные атаки" и то, что в Украине ему придется оказаться в стане "врагов президента", а в некоторых случаях – врагов США. Таким Джулиани считает якобы нардепа Сергея Лещенко.

      Почему Джулиани хотел встретиться с Зеленским?
      Чтобы убедить Зеленского продолжить расследование в интересах Белого дома. Это расследование относительно вмешательства России в президентские выборы США 2016 года и об участии сына экс-вице-президента Джозефа Байдена в работе украинской газовой компании.

      Джулиани также хотел рассказать Зеленскому "все, что я знаю о людях, которые его окружают, и насколько важно провести полное, справедливое расследование".

      Однако американские журналисты были убеждены, что адвокат Трампа так пытался помочь лидеру США в президентской кампании 2020 года. Сам Джулиани утверждал, что не вмешивается в выборы, а "вмешиваемся в расследование, на которое имеем право".

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      Теги: Выборы в США Дональд Трамп Владимир Зеленский Новости США Новости Украины Новости политики
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