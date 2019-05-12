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      Зеленського намагаються втягнути у внутрішній конфлікт в США, – американські ЗМІ

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      Зеленського намагаються втягнути у внутрішньополітичний конфлікт в США
      Зеленського намагаються втягнути у внутрішньополітичний конфлікт в США / 24 канал

      Новообраний Президент України Володимир Зеленський побоюється, що Білий дім намагається втягнути його у внутрішньополітичний конфлікт в США.

      Побоювання Зеленського пов'язані з наміром влади США переконати Україну провести розслідування щодо сина колишнього віце-президента США Джо Байдена, повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела.

      Читайте також: Ворог Трампа в оточенні Зеленського: адвокат президента США назвав ім’я

      Видання зазначає, що радники новообраного українського лідера розглядають інтерес Білого дому до цього розслідування як "внутрішню справу США".

      WP пише, що сорантинки Зеленського мають намір не допустити того, щоб це відволікало від Зеленського від порядку денного.

      Заначимо, особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані планував приїхати в Україну, щоб зустрітися з Зеленським, але скасував свій візит.  Адвокат Трампа заявив, що причиною скасування візиту стали "виснажливі атаки" і те, що в Україні йому доведеться опинитись у середовищі "ворогів президента", а в деяких випадках – ворогів США. Таким Джуліані вважає нібито нардепа Сергія Лещенка.

      Чому Джуліані хотів зустрітися з Зеленським?Щоб переконати Зеленського продовжити розслідування в інтересах Білого дому. Це розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори США 2016 року та щодо участі сина екс-віце-президента Джозефа Байдена в роботі української газової компанії.

      Джуліані також хотів розповісти Зеленському "все, що я знаю про людей, які його оточують, і наскільки важливо провести повне, справедливе розслідування".

      Проте американські журналісти були переконані, що адвокат Трампа так намагався допомогти лідерові США у президентській кампанії 2020 року. Сам Джуліані стверджував, що не втручається у вибори, а "втручаємося в розслідування, на яке маємо право".

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      Теги: Новини США Володимир Зеленський Дональд Трамп Вибори у США Новини України Новини політики
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