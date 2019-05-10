Адвокат Трампа приїде в Київ, щоб зустрітися із Зеленським, – ЗМІ

Персональний адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джуліані, планує приїхати до Києва та зустрітися з новообраним президентом Володимиром Зеленським.

Джуліані збирається переконати Зеленського продовжити розслідування в інтересах Білого дому, повідомляє видання The New York Times.

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Про які розслідування йдеться?

Перше стосується розслідування про втручання РФ у президентські вибори США 2016 року. Інше щодо участі сина екс-віце-президента Джозефа Байдена в роботі української газової компанії, яка належить українському олігарху. У матеріалі зазначено, що ймовірно йдеться про компанію Burisma Holding Ltd., зареєстровану на Кіпрі. Її пов'язували з міністром екології в останньому уряді Миколи Азарова Миколою Злочевським.

Що адвокат Трампа скаже Зеленському?

Джуліані розповів, що про зустріч із новонообраним президентом Зеленським просив "через посередників".

Я збираюся розповісти йому все, що я знаю про людей, які його оточують, і наскільки важливо провести повне, справедливе розслідування,

– додав Джуліані.

Чому ці розслідування важливі?

Газета вказує, що адвокат Трампа разом з кількома його союзниками спробує дискредитувати розслідування спецпрокурора Мюллера. Крім того, він намагатиметься нашкодити потенційному супернику Трампа – Джо Байдену.

Загалом журналісти NYT вважають, що адвокат Трампа в такий спосіб намагається допомогти йому у президентській кампанії 2020 року. Однак сам Джуліані стверджує, що не втручається у вибори, а "втручаємося в розслідування, на яке маємо право".

Що відомо про наступні президентські вибори США? Наступні президентські вибори відбудуться у США 3 листопада 2020 року. Вони стануть 59-ми виборами в історії Сполучених Штатах.



За даними опитування виборців-демократів, яке провело видання The Hill, колишній віце-президент США Джо Байден лідирує серед кандидатів, які претендують на номінацію від Демократичної партії на виборах президента 2020 року.