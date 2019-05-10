Адвокат Трампа приедет в Киев, чтобы встретиться с Зеленским, – СМИ

Персональный адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джулиани, планирует приехать в Киев и встретиться с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

Джулиани собирается убедить Зеленского продолжить расследование в интересах Белого дома, сообщает издание The New York Times.

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О каких расследованиях идет речь?

Первое касается расследования о вмешательстве РФ в президентские выборы США 2016 года. Другое относительно участия сына экс-вице-президента Джозефа Байдена в работе украинской газовой компании, которая принадлежит украинскому олигарху. В материале указано, что вероятно речь идет о компании Burisma Holding Ltd., зарегистрированной на Кипре. Ее связывали с министром экологии в последнем правительстве Николая Азарова Николаем Злочевским.

Что адвокат Трампа скажет Зеленскому?

Джулиани рассказал, что о встрече с новым избранным президентом Зеленским просил "через посредников".

Я собираюсь рассказать ему все, что я знаю о людях, которые его окружают, и насколько важно провести полное, справедливое расследование,

– добавил Джулиани.

Почему эти расследования важны?

Газета указывает, что адвокат Трампа вместе с несколькими союзниками попытается дискредитировать расследование спецпрокурора Мюллера. Кроме того, он будет пытаться навредить потенциальному сопернику Трампа – Джо Байдену.

Журналисты NYT считают, что адвокат Трампа таким способом пытается помочь ему в президентской кампании 2020 года. Однако сам Джулиани утверждает, что не вмешивается в выборы, а "вмешиваемся в расследование, на которое имеем право".

Что известно про следующие президентские выборы США? Следующие президентские выборы состоятся в США 3 ноября 2020 года. Они станут 59-ми выборами в истории Соединенных Штатах.



По данным опроса избирателей-демократов, который провело издание The Hill, бывший вице-президент США Джо Байден лидирует среди кандидатов, которые претендуют на номинацию от Демократической партии на выборах президента 2020 года.