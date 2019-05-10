09:51
10 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Провальное 9 мая в Москве. Новый Сталин в России
      Вєсті Кремля
      22:03, 9 мая
      Вести.UA: Зеленский обиделся не на шутку. Грандиозные возвращения Надежды Савченко
      Вєсті.UA
      19:53, 9 мая
      Во сколько Украине обходятся пророссийские марши на 9 мая: впечатляющая цифра
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Трамп определился с главой Пентагона

      17 Читати новину українською
      Дональд Трамп и Патрик Шенахан
      Дональд Трамп и Патрик Шенахан / Фото из открытых источников

      Президент США Дональд Трамп собирается выдвинуть на должность министра обороны действующего исполняющего обязанности на этой должности Патрика Шенахана.

      Патрик Шенахан на этой должности с 1 января, отметила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс в Twitter.

      Читайте также: Пентагон будет изучать насекомых для разработки боевого искусственного интеллекта

      Шенах возглавляет Пентагон после выхода на пенсию Джеймса Мэттиса. Пресс-секретарь добавила, что выбор президента США обусловлен выдающейся службой Шенахана и способностью быть лидером.

      Исполняющий обязанности министра обороны Шенахан за последние месяцы доказал, что он более чем способен возглавить министерство обороны, и он в дальнейшем прекрасно справится со своими обязанностями,
      – отметила Сандерс.

      Кандидатуру Патрика Шенахана теперь должен утвердить сенат США. Ожидается, что проблем с этим не возникнет, так как большинство в сенате удерживают соратники Трампа – республиканцы.

      Что известно о Патрике Шенахане?
      Он имеет степень магистра инженерии и бизнес-администрирования. В прошлом Шанахан занимал руководящие должности в компании Boeing.

       

      blog_ava
      США заподозрили Россию в манипуляциях с валютой
      сегодня
      365
      Теги: Новости политики Пентагон Дональд Трамп Новости США
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Смертельный перфоманс Сенцова привлек внимание всего мира, – друг политзаключенного
      сегодня , 08:40 Смертельный перфоманс Сенцова привлек внимание всего мира, – друг политзаключенного
      Вікторія Кутьїна 208
      Налоги при Зеленском: что предлагают в команде
      сегодня , 07:00 Налоги при Зеленском: что предлагают в команде
      Яніна Ткачук 2248
      Как проходит 9 мая в Украине: первые инциденты
      9 мая , 23:55 Как проходит 9 мая в Украине: первые инциденты
      12048
      Элитная квартира, драгоценности и сумки Prada: как живет член Высшей квалифкомиссии судов
      9 мая , 23:53 Элитная квартира, драгоценности и сумки Prada: как живет член Высшей квалифкомиссии судов
      Ірина Шиба 470
      Чого від Зеленського чекає бізнес
      9 мая , 23:30 Чого від Зеленського чекає бізнес
      Тетяна Острікова 291
      Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
       29 ноября 2017 , 19:17
      Экзит-пол на выборах президента Украины-2019: известны результаты голосования
       21 апреля , 20:00
      Сегодня именно на Донбассе и в Крыму решается, будет ли мир в Европе, – Семенуха
       1 декабря 2016 , 15:28
      Максим Степанов награжден за вклад в развитие Одесской области
       25 марта , 14:03
      Остаюсь активным участником избирательного процесса в обеспечении честных выборов, – Садовый
       7 марта , 14:53
      Политики не решают экологические проблемы, но получают поддержку избирателей через них, – Борейк
       22 февраля , 14:18
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук