Трамп определился с главой Пентагона

Президент США Дональд Трамп собирается выдвинуть на должность министра обороны действующего исполняющего обязанности на этой должности Патрика Шенахана.

Патрик Шенахан на этой должности с 1 января, отметила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс в Twitter.

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Шенах возглавляет Пентагон после выхода на пенсию Джеймса Мэттиса. Пресс-секретарь добавила, что выбор президента США обусловлен выдающейся службой Шенахана и способностью быть лидером.

Исполняющий обязанности министра обороны Шенахан за последние месяцы доказал, что он более чем способен возглавить министерство обороны, и он в дальнейшем прекрасно справится со своими обязанностями,

– отметила Сандерс.

Кандидатуру Патрика Шенахана теперь должен утвердить сенат США. Ожидается, что проблем с этим не возникнет, так как большинство в сенате удерживают соратники Трампа – республиканцы.

Что известно о Патрике Шенахане?

Он имеет степень магистра инженерии и бизнес-администрирования. В прошлом Шанахан занимал руководящие должности в компании Boeing.