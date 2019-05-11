Ворог Трампа в оточенні Зеленського: адвокат президента США назвав ім’я

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив, що ворогом американського лідера в оточені обраного президентом України Володимира Зеленського є нібито нардеп Сергій Лещенко.

За словами Джуліані, Лещенко допоміг Демократичній партії США під час президентських виборів у 2016 році, повідомляє Fox News.

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Є людина, яка була викрита в допомозі демократам під час виборів 2016 року. У мене є його ім'я. Його ім'я – Лещенко, який опублікував "чорну книгу",

– заявив адвокат Трампа.

До речі, Джуліані планував прибути в Україну, щоб зустрітися з Зеленським, але скасував свій візит. Адвокат Трампа заявив, що причиною скасування візиту стали виснажливі атаки і те, що в Україні йому доведеться опинитись у середовищі людей, які є ворогами президента", а в деяких випадках – ворогами США.

Чому Джуліані хотів зустрітися з Зеленським? Щоб переконати Зеленського продовжити розслідування в інтересах Білого дому. Це розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори США 2016 року та щодо участі сина екс-віце-президента Джозефа Байдена в роботі української газової компанії.



Джуліані також хотів розповісти Зеленському "все, що я знаю про людей, які його оточують, і наскільки важливо провести повне, справедливе розслідування".



Проте американські журналісти були переконані, що адвокат Трампа так намагався допомогти лідерові США у президентській кампанії 2020 року. Сам Джуліані стверджував, що не втручається у вибори, а "втручаємося в розслідування, на яке маємо право".

Що відомо про "чорну книгу" і до чого тут Пол Манафорт?

Зазначимо, що у 2016 році Лещенко опублікував "чорну книгу" або є "чорну бухгалтерію" "Партії регіонів" – список секретних платежів, зроблених партією голові виборчого штабу республіканців Полові Манафорту та іншим своїм консультантам. Манафорт заробив в Україні у ролі політичного консультанта 60 мільйонів доларів.

Манафорт також був центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.

У березні Манафорта засудили у США за шахрайство в податковій і банківській сферах до майже 4 роки в'язниці та ще – до 3,5 років за звинуваченнями у змові, пов'язаній з його діяльністю в Україні. Згодом Манафорту висунули нові звинувачення за 16-ма пунктами. Вони стосуються можливої причетності Манафорта до фальсифікації робочих документів для отримання мільйонів доларів за кредитами.