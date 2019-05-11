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      Враг Трампа в окружении Зеленского: адвокат президента США назвал имя

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      Джулиани заявил, что врагом Трампа в окружении Зеленского является якобы Лещенко
      Джулиани заявил, что врагом Трампа в окружении Зеленского является якобы Лещенко / 24 канал

      Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что врагом американского лидера в окружении избранного президентом Украины Владимира Зеленского еявляется якобы нардеп Сергей Лещенко.

      По словам Джулиани, Лещенко помог Демократической партии США во время президентских выборов в 2016 году, сообщает Fox News.

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      Есть человек, который был уличен в помощи демократам во время выборов 2016 года. У меня есть его имя. Его имя – Лещенко, который опубликовал "черную книгу",
      – заявил адвокат Трампа.

      Кстати, Джулиани планировал прибыть в Украину, чтобы встретиться с Зеленским, но отменил свой визит. Адвокат Трампа заявил, что причиной отмены визита стали изнурительные атаки и то, что в Украине ему придется оказаться в среде людей, которые являются "врагами президента", а в некоторых случаях – врагами США.

      Почему Джулиани хотел встретиться с Зеленским?
      Чтобы убедить Зеленского продолжить расследование в интересах Белого дома. Это расследование относительно вмешательства России в президентские выборы США 2016 года и об участии сына экс-вице-президента Джозефа Байдена в работе украинской газовой компании.

      Джулиани также хотел рассказать Зеленскому "все, что я знаю о людях, которые его окружают, и насколько важно провести полное, справедливое расследование".

      Однако американские журналисты были убеждены, что адвокат Трампа так пытался помочь лидеру США в президентской кампании 2020 года. Сам Джулиани утверждал, что не вмешивается в выборы, а "вмешиваемся в расследование, на которое имеем право".

      Что известно о "Черной книге" и при чем здесь Пол Манафорт?

      Отметим, что в 2016 году Лещенко опубликовал "черную книгу" или "черную бухгалтерию" "Партии регионов" – список секретных платежей, сделанных партией главе избирательного штаба республиканцев Полу Манафорту и другим своим консультантам. Манафорт заработал в Украине в роли политического консультанта 60 миллионов долларов.

      Манафорт был центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством.

      В марте Манафорта осудили в США за мошенничество в налоговой и банковской сферах до почти 4 лет тюрьмы и еще – до 3,5 лет по обвинению в заговоре, связанном с его деятельностью в Украине. Впоследствии Манафорту выдвинули новые обвинения по 16-и пунктам. Они касаются возможной причастности Манафорта к фальсификации рабочих документов для получения миллионов долларов по кредитам.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Дональд Трамп Сергей Лещенко Новости США Владимир Зеленский Выборы в США Пол Манафорт "Черная бухгалтерия" Партии регионов
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