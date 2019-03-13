В Вашингтоне объявили второй приговор Манафорту

Бывшему советнику Виктора Януковича и экс-главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа объявили второй приговор. Его приговорили к 3,5 годам тюрьмы по обвинению в заговоре, связанном с его деятельностью в Украине.

Спецпрокурор Роберт Мюллер выдвинул против Манафорта два обвинения в заговоре, связанными с его лоббистской деятельностью для пророссийских политических деятелей в Украине, сообщает The New York Times.

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По этим статьям Манафорту грозило до 10 лет тюрьмы. Манафорта уже осудили за мошенничество в налоговой и банковской сферах до почти 4 годов тюрьмы. В целом Манафорт получил 7,5 лет тюрьмы.

Судья Эми Берман Джексон Федерального окружного суда в Вашингтоне осудила Манафорта из-за совершения им ряда преступлений. Среди них – отмывание денег, препятствование правосудию, несообщение о лоббистской работе, которая принесла ему десятки миллионов долларов в течение более десяти лет.

Трудно переоценить количество лжи и объем мошенничества, а также количество денег,

– отметила она.

В середине февраля суд округа Колумбия признал, что Манафорт нарушил условия соглашения с прокурором. Согласно выводам, он целенаправленно врал в трех случаях из пяти, которые рассматривают в рамках процесса.

Ранее суд присяжных в Вирджинии признал Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов о мошенничестве с налогами, еще по десяти пунктам присяжным не удалось достичь согласия. Правда, Манафорт пошел на сделку со следствием в суде столичного округа Колумбия, признав себя виновным по двум обвинениям – в сговоре и попытке влиять на свидетелей по его делу. Частью соглашения было сотрудничество с офисом спецпрокурора Роберта Мюллера, однако Мюллер заявил, что Манафорт нарушил договоренности и врал под присягой.

Кто такой Пол Манафорт?

Это американский юрист, лоббист и политический консультант. Он был советником Виктора Януковича и занимал должность руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Находился под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством. Манафорта обвиняют в мошенничестве с банками и правительством, а также в неуплате налогов на миллионы долларов доходов, полученных от работы политтехнологом с украинскими политиками, прежде всего из окружения экс-президента Януковича.

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