"Платили годами": СМИ обнаружили причастность Ахметова и Левочкина к делу Манафорта

Экс-глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, вероятно, передавал данные социологических опросов украинским олигархам Сергею Левочкину и Ринату Ахметову. При этом Манафорт получал от них средства за работу в Украине в течение долгого времени.

Об этом сообщает СNN со ссылкой на источники, знакомые с делом.

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Издание отмечает, что Сергей Левочкин и Ринат Ахметов годами платили Полу Манафорту за его политическую работу в своей стране.

Они также были возможными получателями данных американских опросов, которыми Манафорт поделился с Константином Килимником во время президентской кампании 2016 года,

– говорится в сообщении.



"Щедрыми щедрыми поклонниками лоббистской работы Манафорта в Украине" в команде спецпрокурора США называли украинских олигархов еще раньше. Прокурор по поручению министерства юстиции США изучал связи украинцев с Манафортом и их отношение к координации действий Кремля в кампании Трампа.



Ткак, Манафорт на "своей украинской политической работе" заработал миллионы.

Во время судебного разбирательства прокуратура заявила о переводе денежных средств от Ахметова и Левочкина через оффшорные банковские счета. Там также сообщают, что до 2015 года выплаты, вероятно, себя исчерпали. Однако в одном из писем к своему бухгалтеру в августе 2016 года Манафорт написал, что в ноябре 2016 года он ожидал выплату 2,4 миллионов долларов за работу в Украине.

Пресс-секретарь Манафорта отметил, что эти деньги якобы предназначались для возмещения старых долгов, предшествовавших кампании Трампа.



Кто такой Пол Манафорт?Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал пост руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством.