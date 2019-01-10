"Платили роками": ЗМІ виявили причетність Ахметова та Льовочкіна до справи Манафорта
Екс-голова виборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт, ймовірно, передавав дані соціологічних опитувань українським олігархам Сергію Льовочкіну і Рінату Ахметову. При цьому Манафорт отримував від них кошти за роботу в Україні протягом довгого часу.
Про це повідомляє СNN з посиланням на джерела, ознайомлені зі справою.
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Видання зазначає, що Сергій Льовочкін і Рінат Ахметов роками платили Полу Манафорту за його політичну роботу в своїй країні.
Вони також були можливими одержувачами даних американських опитувань, якими Манафорт поділився з Костянтином Кілімніком під час президентської кампанії 2016 року,
– йдеться в повідомленні.
"Щедрими щедрими прихильниками лобістської роботи Манафорта в Україні" у команді спецпрокурора США називали українських олігархів ще раніше. Прокурор за дорученням міністерства юстиції США вивчав зв'язки українців з Манафортом та їхній стосунок до координації дій Кремля з кампанією Трампа.
Ткак, Манафорт на "своїй українській політичній робот" заробив мільйони.
Під час судового розгляду прокуратура заявила про переказ грошових коштів від Ахметова і Льовочкіна через офшорні банківські рахунки. Там також повідомляють, що до 2015 року виплати, ймовірно, себе вичерпали. Однак в одному з листів до свого бухгалтера у серпні 2016 року Манафорт написав, що в листопаді 2016 року він очікував виплату 2,4 мільйонів доларів за роботу в Україні.
Прес-секретар Манафорта зазначив, що ці гроші нібито призначалися для відшкодування старих боргів, що передували кампанії Трампа.
Хто такий Пол Манафорт?Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та займав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.
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