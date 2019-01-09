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      Ймовірний агент Кремля та плани щодо України: у справі Манафорта з’явились промовисті деталі

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      Манафорт обговорював "мирний план" щодо України з ймовірним агентом Кремля
      Манафорт обговорював "мирний план" щодо України з ймовірним агентом Кремля / Фото з відкритих джерел

      Колишній політтехнолог Трампа Пол Манафорт передавав ймовірному агенту російської розвідки дані соцопитувань у США та обговорював з ним "мирний план" щодо України.

      Це підтверджують документи розслідування спецпрокурора Мюллера, пише CNN.

      Читайте також: Суд над Манафортом: відомі деталі про розслідування його діяльності в Україні

      Так, спецпрокурор США Роберт Мюллер звинувачує екс-очільника передвиборчого штабу Дональда Трампа політтехнолога Пола Манафорта у передачі даних соцопитувань під час кампанії 2016 року своєму діловому партнеру Костянтину Килимнику.

      Слідство встановило, що той був керівником київського офісу компанії Манафорта. Йоготакож підозрюють у зв'язках з російською розвідкою.

      Згідно з документами, Манафорт зустрічався з Килимником у Мадриді. Згодом його представник заявив, що зустріч відбулася в лютому 2017 року – вже після обрання Трампа президентом.

      Зі свого боку, захисники Манафорта відкидають, що той брехав слідству щодо своїх зустрічей з Килимником. Вони наполягають, що політтехногол не пам'ятає усі деталі передвиборчої кампанії 2016 року.

      Окрім того, відомо, що Манафорт обговорював з Килимником "мирний план" щодо України. Таким чином політтехнолог міг вплинути на позицію республіканців у питанні українського конфлікту.

      Нагадаємо, американського політконсультанта Пола Манафорта визнали винним у восьми з 18 пунктів звинувачення. Мовиться про фінансові махінації, ухиляння від сплати податків та відмивання коштів. Йому загрожує до 80 років в'язниці. Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер заявив, що екс-керівник виборчого штабу Трампа заробив в Україні у ролі політичного консультанта 60 мільйонів доларів.

      Хто такий Пол Манафорт?
      Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та займав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.

      СПРАВА МАНАФОРТА: ВАЖЛИВІ ДЕТАЛІ
      Теги: Новини України Пол Манафорт Новини США Розслідування Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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