Ймовірний агент Кремля та плани щодо України: у справі Манафорта з’явились промовисті деталі
Колишній політтехнолог Трампа Пол Манафорт передавав ймовірному агенту російської розвідки дані соцопитувань у США та обговорював з ним "мирний план" щодо України.
Це підтверджують документи розслідування спецпрокурора Мюллера, пише CNN.
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Так, спецпрокурор США Роберт Мюллер звинувачує екс-очільника передвиборчого штабу Дональда Трампа політтехнолога Пола Манафорта у передачі даних соцопитувань під час кампанії 2016 року своєму діловому партнеру Костянтину Килимнику.
Слідство встановило, що той був керівником київського офісу компанії Манафорта. Йоготакож підозрюють у зв'язках з російською розвідкою.
Згідно з документами, Манафорт зустрічався з Килимником у Мадриді. Згодом його представник заявив, що зустріч відбулася в лютому 2017 року – вже після обрання Трампа президентом.
Зі свого боку, захисники Манафорта відкидають, що той брехав слідству щодо своїх зустрічей з Килимником. Вони наполягають, що політтехногол не пам'ятає усі деталі передвиборчої кампанії 2016 року.
Окрім того, відомо, що Манафорт обговорював з Килимником "мирний план" щодо України. Таким чином політтехнолог міг вплинути на позицію республіканців у питанні українського конфлікту.
Нагадаємо, американського політконсультанта Пола Манафорта визнали винним у восьми з 18 пунктів звинувачення. Мовиться про фінансові махінації, ухиляння від сплати податків та відмивання коштів. Йому загрожує до 80 років в'язниці. Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер заявив, що екс-керівник виборчого штабу Трампа заробив в Україні у ролі політичного консультанта 60 мільйонів доларів.
Хто такий Пол Манафорт?
Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та займав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.
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8 груд 2018У США викрили брехню Манафорта щодо України
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