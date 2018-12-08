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      У США викрили брехню Манафорта щодо України

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      Як Мюллер брехав слідству: деталі від спецпрокурора США
      Як Мюллер брехав слідству: деталі від спецпрокурора США / Фото з відкритих джерел

      Спецпрокурор США Роберт Мюллер представив суду деталі порушення з боку колишнього очільника передвиборного штабу президента США Пола Манафорта угоди зі слідством, про що свідчать документи в судовій базі.

      Про це пишуть американські ЗМІ, зокрема The New York Times, CNN і Bloomberg.

      Читайте також: Манафорт порушив угоду зі слідством, – Мюллер

      Як пишуть видання, команда Мюллера стверджує, що Манафорт "неодноразово брехав" про контакти з чиновниками адміністрації Трампа, про взаємодію з російсько-українським політконсультантом Костянтином Килимником, зокрема, про змову з ним з метою тиску на свідків у справі про незареєстровану роботу Манафорта лобістом в Україні.

      "Під час бесід з Офісом Спеціального радника ФБР Манафорт багаторазово говорив очевидну брехню – це не були випадки просто провалів пам'яті", – мовиться у документі.

      Зауважимо, що Килимника пов’язують з президентом-утікачем Януковичем і російською розвідкою, що, зі свого боку, звинувачується у причетності до хакерського зламу серверів Демократичної партії під президентських виборчих перегонів у 2017 році та оприлюднення чутливої інформації у цей період. Слідчі стверджують, що вони мають докази електронних комунікацій Манафорта з Килимником, а також інші підтвердження контактів.

      Крім того, спецпрокурор вважає, що Манафорт збрехав про банківський переказ на 125 тисяч доларів підконтрольній йому фірмі та надав Мін'юсту США помилкові та суперечливі відомості за якоюсь "іншою справою" (більша частина звіту Мюллера на 10 сторінках є заретушованою).

      Також Мюллер заявив, що Манафорт після укладення угоди неодноразово змінював свою версію, писав електронні листи співробітникам адміністрації, хоча стверджував, що ні з ким не зв'язувався.

      Тепер звинувачення може розірвати угоду з Манафортом, маючи на руках його визнання. Захист стверджує, що він дотримувався всіх умов, але погодився на винесення вироку через що утворився конфлікту інтересів.

      Нагадаємо, американського політконсультанта Пола Манафорта визнали винним у восьми з 18 пунктів звинувачення. Мовиться про фінансові махінації, ухиляння від сплати податків та відмивання коштів. Йому загрожує до 80 років в'язниці. Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер заявив, що екс-керівник виборчого штабу Трампа заробив в Україні у ролі політичного консультанта 60 мільйонів доларів.

      Хто такий Пол Манафорт?Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та займав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.

      Теги: Віктор Янукович Розслідування Новини США Пол Манафорт Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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