Манафорт порушив угоду зі слідством, – Мюллер

Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявив, що сторона звинувачення під час розгляду справи колишнього керівника штабу Дональда Трампа Пола Манафорта звільняється від усіх взятих на себе в рамках угоди зобов'язань, оскільки останній порушив умови даної угоди.

Про це повідомило видання CNBC з посиланням на звіт спецпрокурора.

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У документі мовиться, що зобов'язання Манафорта і визнання ним провини залишаються в силі.

Після підписання угоди про визнання провини Манафорт скоїв злочини згідно з федеральним кримінальним правом, збрехавши Федеральному бюро розслідувань і офісу спеціального прокурора у низці питань,

– зазначено в документі.

Мюллер наголосив, що, оскільки обвинувачений порушив умови угоди немає причин відтягувати його переміщення під нагляд.

Звинувачення зобов'язалося згодом надати подробиці щодо неправдивих свідченнях Манафорта.

Сторона захисту у тому ж документі виступила із заявою, що Манафорт надавав інформацію владі відповідно до умов угоди.

Він упевнений, що надав правдиву інформацію і не згоден з оцінкою влади або з тим, що він порушив угоду, – йдеться в звіті.

Водночас захист також визнає, що відкладати переміщення його під арешт немає сенсу через "конфлікт позицій сторін".

Нагадаємо, американського політконсультанта Пола Манафорта визнали винним у восьми з 18 пунктів звинувачення. Йдеться про фінансові махінації, ухиляння від сплати податків та відмивання коштів. Йому загрожує до 80 років в'язниці. Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер заявив що екс-керівник виборчого штабу Трампа заробив в Україні у ролі політичного консультанта 60 мільйонів доларів.

Хто такий Пол Манафорт?Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та займав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.