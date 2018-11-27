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      Манафорт порушив угоду зі слідством, – Мюллер

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      Пол Манафорт
      Пол Манафорт / Фото з відкритих джерел

      Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявив, що сторона звинувачення під час розгляду справи колишнього керівника штабу Дональда Трампа Пола Манафорта звільняється від усіх взятих на себе в рамках угоди зобов'язань, оскільки останній порушив умови даної угоди.

      Про це повідомило видання CNBC з посиланням на звіт спецпрокурора.

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      У документі мовиться, що зобов'язання Манафорта і визнання ним провини залишаються в силі.

      Після підписання угоди про визнання провини Манафорт скоїв злочини згідно з федеральним кримінальним правом, збрехавши Федеральному бюро розслідувань і офісу спеціального прокурора у низці питань,
      – зазначено в документі.

      Мюллер наголосив, що, оскільки обвинувачений порушив умови угоди немає причин відтягувати його переміщення під нагляд.

      Звинувачення зобов'язалося згодом надати подробиці щодо неправдивих свідченнях Манафорта.

      Сторона захисту у тому ж документі виступила із заявою, що Манафорт надавав інформацію владі відповідно до умов угоди.

      Він упевнений, що надав правдиву інформацію і не згоден з оцінкою влади або з тим, що він порушив угоду, – йдеться в звіті.

      Водночас захист також визнає, що відкладати переміщення його під арешт немає сенсу через "конфлікт позицій сторін".

      Нагадаємо, американського політконсультанта Пола Манафорта визнали винним у восьми з 18 пунктів звинувачення. Йдеться про фінансові махінації, ухиляння від сплати податків та відмивання коштів. Йому загрожує до 80 років в'язниці. Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер заявив що екс-керівник виборчого штабу Трампа заробив в Україні у ролі політичного консультанта 60 мільйонів доларів.

      Хто такий Пол Манафорт?Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та займав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.

      Теги: Новини політики Новини США Новини України Пол Манафорт
      Джерело: 24 Канал
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