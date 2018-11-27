Манафорт нарушил соглашение со следствием, – Мюллер

Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что сторона обвинения при рассмотрении дела бывшего руководителя штаба Дональда Трампа Пола Манафорта освобождается от всех взятых на себя в рамках соглашения обязательств, поскольку последний нарушил условия данного соглашения.

Об этом сообщило издание CNBC со ссылкой на отчет спецпрокурора.

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В документе говорится, что обязательства Манафорта и признание им вины остаются в силе.

После подписания соглашения о признании вины Манафорт совершил преступления в соответствии с федеральным уголовным правом, солгав Федеральном бюро расследований и офиса специального прокурора в ряде вопросов,

– говорится в документе.

Мюллер отметил, что, поскольку обвиняемый нарушил условия соглашения нет причин оттягивать его перемещения под надзор.

Обвинение обязалось впоследствии сообщить сведения о ложных показаниях Манафорта.

Сторона защиты в том же документе выступила с заявлением, что Манафорт предоставлял информацию власти в соответствии с условиями соглашения.

Он уверен, что предоставил правдивую информацию и не согласен с оценкой власти или с тем, что он нарушил соглашение,

– говорится в отчете.

В то же время защита также признает, что откладывать перемещения его под арест нет смысла из-за "конфликт позиций сторон".

Напомним, американского политконсультанта Пола Манафорта признали виновным в восьми из 18 пунктов обвинения. Речь идет о финансовых махинациях, уклонение от уплаты налогов и отмывания средств. Ему грозит до 80 лет тюрьмы. Специальный прокурор США Роберт Мюллер заявил, что экс-руководитель избирательного штаба Трампа заработал в Украине в качестве политического консультанта 60 миллионов долларов.

Кто такой Пол Манафорт?Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал должность руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством.