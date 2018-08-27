Суд над Манафортом: відомі деталі про розслідування його діяльності в Україні

Другий судовий розгляд проти американського юриста та колишнього глави виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта зосередиться на його роботі в Україні.

Як інформує The Washington Post, сторона звинувачення має намір представити приблизно 1,5 тисячі різних доказів.

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Початок судового розгляду запланований на 17 вересня в Вашингтоні і буде зосереджений на лобістській діяльності Манафорта в Україні. Перелік доказів у цій справі був внесений до федерального суду у Вашингтоні 24 серпня.

За даними ЗМІ, процес розтягнеться приблизно на 3 тижні.

Конкретної інформації, які саме докази фігуруватимуть у цій справі Манафорта, немає, проте відомо, що в назвах деяких з них є ім'я лобіста від Демократичної партії Тоні Подеста та колишнього юриста Білого дому Грегорі Крейга.

Другий судовий розгляд проти екс-глави виборчого штабу Трампа стосуватиметься його діяльності з 2006 до 2017 року, коли американський юрист, за даними звинувачення, отримав 30 мільйонів доларів за консультування українських політиків.

Нагадаємо, американського політконсультанта Пола Манафорта визнали винним у восьми з 18 пунктів звинувачення. Йдеться про фінансові махінації, ухиляння від сплати податків та відмивання коштів. Йому загрожує до 80 років в'язниці. Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер заявив що екс-керівник виборчого штабу Трампа заробив в Україні у ролі політичного консультанта 60 мільйонів доларів.

Хто такий Пол Манафорт?Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та займав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.