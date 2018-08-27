Суд над Манафортом: известны детали о расследовании его деятельности в Украине

Второе судебное разбирательство против американского юриста и бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта сосредоточится на его работе в Украине.

Как информирует The Washington Post, сторона обвинения намерена представить примерно 1,5 тысячи различных доказательств.

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Начало судебного разбирательства запланировано на 17 сентября в Вашингтоне и будет сосредоточено на лоббистской деятельности Манафорта в Украине. Перечень доказательств по этому делу был внесен в федеральный суд в Вашингтоне 24 августа.



По данным СМИ, процесс растянется примерно на 3 недели.



Конкретной информации, какие именно доказательства будут фигурировать в этом деле Манафорта, нет, однако известно, что в названиях некоторых из них есть имя лоббиста от Демократической партии Тони Подеста и бывшего юриста Белого дома Грегори Крейга.



Второе судебное разбирательство против экс-главы избирательного штаба Трампа касаться его деятельности с 2006 по 2017 год, когда американский юрист, по данным обвинения, получил 30 миллионов долларов за консультирование украинских политиков.

Напомним, американского политконсультанта Пола Манафорта признали виновным в восьми из 18 пунктов обвинения. Речь идет о финансовых махинациях, уклонении от уплаты налогов и отмывании средств. Ему грозит до 80 лет тюрьмы. Специальный прокурор США Роберт Мюллер заявил, что экс-руководитель избирательного штаба Трампа заработал в Украине в качестве политического консультанта 60 миллионов долларов.

Кто такой Пол Манафорт?Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал должность руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством.