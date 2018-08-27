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Встановити зв'язок Манафорта з Льовочкіним чи Ахметовим неможливо, – експерт

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Екс-політтехнологу Януковича Манафорту винесли вирок
Екс-політтехнологу Януковича Манафорту винесли вирок / Фото з відкритих джерел

Засудження екс-керівника штабу Трампа та колишнього політтехолога Януковича Пола Манафорта не має прямого стосунку до України. Навряд чи це вплине на когось із нинішніх українських політиків або допоможе в розслідуванні справи про "чорну касу" Партії регіонів.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Андрій Вігірінський.

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Політолог зауважує: Манафорта звинуватили в тому, що він не зареєстрував офшорні рахунки, а отримавши з них дохід, не сплатив податки.

"Манафорт ухилився від податків у США, і ми не можемо за аналогією проводити таке розслідування. Україна може звернутися до США, щоб нам надали частину легалізованих доказів. На рахунки яких компаній з України чи пов’язаних з Україною, він отримував кошти. І далі ми можемо розслідувати, кому ці компанії належали. Чи є їхні бенефіціари громадянами України? Ким вони були на момент перерахування грошей? Главами держадміністрацій, народними депутатами? Але сумнівно, що в цих офшорних компаніях Льовочкін чи Ахметов є записаними як власники", – вважає Вігірінський.

Також, на його переконання, розслідування щодо Манафорта не допоможе розкрити справу так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів. Тому що це різні розслідування.

В Україні розслідується справа про незаконне виведення коштів з України представниками Партії регіонів. Але під час встановлення всього ланцюжка політична складова загубиться. Навряд чи офіційно Льовочкін перераховував гроші тому ж Манафорту. І довести зв'язок Льовочкіна з офшорними компаніями, через які проходили гроші, складно. За цей період часу ці компанії могло бути ліквідовано,
– зазначає Андрій Вігірінський.

Експерт також наголосив: НАБУ не може довести до кінця справу навіть щодо голови ЦВК Охендовському, який фігурує у списках "чорної каси". А все тому, що провадження побудовано на припущеннях. Експертизу з копій зробити не можна. Хто і за що передавав гроші – невідомо, підписи можуть бути підробленими. І довести політичний хабар складно.

Нагадаємо, американського політконсультанта Манафорта визнали винним у восьми з 18 пунктів звинувачення. Мовиться про фінансові махінації, ухиляння від сплати податків та відмивання коштів. Йому загрожує до 80 років в'язниці. Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер заявив що екс-керівник виборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт заробив в Україні у ролі політичного консультанта 60 мільйонів доларів. Однак у вироку про це не згадується.

Хто такий Пол Манафорт?Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та обіймав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.

Теги: Новини України Новини політики Пол Манафорт Дональд Трамп Віктор Янукович Сергій Льовочкін Рінат Ахметов
Джерело: 24 канал
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