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Трамп хоче помилувати Манафорта, – ЗМІ

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Трамп з Манафортом
Трамп з Манафортом / radiosvoboda.org

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розгляне помилування колишнього керівника його виборчого штабу Пола Манафорта, якому загрожує до 80 років в'язниці.

Про це свідчить анонс інтерв'ю Трампа телеканалу Fox News, яке вийде 23 серпня.

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Журналістка Ешлі Ірхарт, яка розмовляла з Трампом, розповідаючи про своє інтерв'ю з президентом, сказала, що він "згадав про помилування Манафорта", сказавши, що розгляне його.

"Думаю, йому шкода Манафорта. Вони були друзями, той не так довго працював на нього. Він працював на нього, по суті, 100 днів. Президент не знав про всі ці справи з податками", – розповіла журналістка.

Нагадаємо, 21 серпня, колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен погодився на співпрацю зі слідством.

Трамп також висловив своє співчуття Манафорту у зв’язку з рішенням суду від 21 серпня. Його визнали винним у 8 з 18 пунктів звинувачення.

З чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear. Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками. Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурором Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа.

Теги: Пол Манафорт Дональд Трамп Новини політики
Джерело: 24 Канал
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