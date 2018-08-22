Трамп прокоментував рішення суду у справі Манафорта
Президент США Дональд Трамп висловив своє співчуття колишньому голові своєї виборчої кампанії, політтехнологу Полу Манафорту у зв’язку з рішенням суду від 21 серпня.
Про це Трамп відповів на своїй сторінці у Twitter.
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Зазначимо, що американського політконсультанта Манафорта визнали винним у восьми з 18 пунктів звинувачення.
Дуже співчуваю Полу Манафорту та його чудовій родині. "Правосуддя" витягло 12-річну справу щодо податків, поміж усього іншого, і здійснювало на нього неймовірний тиск, проте, на відміну від Майкла Коена (колишнього юриста Трампа, який пішов на угоду зі слідством – 24), він відмовився ламатись – вигадувати історії заради угоди зі слідством. Велика повага сміливій людині,
– йдеться у повідомленні Трампа.
Пізніше Трамп додав, що щодо інших десяти пунктів присяжні не винесли одностайного рішення та назвав це "Полювання на відьом!"
Нагадаємо, суд над скандальним політтехнологом Полом Манафортом триває з кінця липня. У його справі 18 пунктів звинувачень: йдеться про фінансові махінації, ухиляння від сплати податків та відмивання коштів.
Хто такий Пол Манафорт?Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та обіймав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.