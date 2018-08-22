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Трамп прокомментировал решение суда по делу Манафорта

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп / nv.ua

Президент США Дональд Трамп выразил свое сочувствие бывшему главе своей избирательной кампании, политтехнологу Полу Манафорту в связи с решением суда от 21 августа.

Об этом Трамп ответил на своей странице в Twitter.

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Отметим, что американского политконсультанта Манафорта признали виновным по восьми из 18 пунктов обвинения.

Очень сочувствую Полу Манафорту и его замечательной семье. "Правосудие" вытянуло 12-летнее дело в отношении налогов, среди прочего, и осуществляло на него невероятное давление, однако, в отличие от Майкла Коэна (бывшего юриста Трампа, который пошел на сделку со следствием – 24), он отказался ломаться – придумывать истории ради сделки со следствием. Большое уважение смелому человеку,
– говорится в сообщении Трампа.

Позже Трамп добавил, что по другим десяти пунктов присяжные не вынесли единогласного решения и назвал это "Охота на ведьм!"

Напомним, суд над скандальным политтехнологом Полом Манафортом длится с конца июля. В его деле 18 пунктов обвинений: речь идет о финансовых махинациях, уклонении от уплаты налогов и отмывании средств.

Кто такой Пол Манафорт?
Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал должность руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством.

Теги: Новости политики Новости США Пол Манафорт Дональд Трамп
Источник: 24 канал
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