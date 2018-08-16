Найгучніша справа останнього десятиліття в США: чи опиниться Манафорт за ґратами

305 років – саме стільки загрожує екс-радникові Трампа та політичному консультанту Януковича Полу Манафорту за відмивання коштів та ухиляння від сплати податків. І вирок йому можуть оголосити вже у четвер, 16 серпня. Адже присяжні вже пішли радитися щодо вердикту.

"Серійний брехун" – так у своїй заключній промові у суді назвали Пола Манафорта американські прокурори. Вони закликали 12 присяжних визнати винним політтехнолога за всіма 18-ма пунктами звинувачення. А закидають йому відмивання грошей, ухиляння від сплати податків та банківські махінації.

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"Пан Манафорт брехав, аби приховати більше грошей, коли вони у нього були. І брехав для того, аби отримати більше грошей, коли їх у нього не було. Цей судовий процес – про суцільну брехню", – заявив прокурор Грег Андерс.

Сам же підсудний не вимовив і слова під час судових розглядів. Лише через адвокатів заявив, що не визнає себе винним. А на десятий день процесу ще й відмовився від останнього слова. Пол Манафорт скористався п’ятою статтею конституції США. Це йому порадили його адвокати, бо переконані: будь-які свідчення Манафорта можуть використати проти нього ж в іншому судовому розгляді.

Пан Манафорт завершив свою участь у справі. Він прийняв таке рішення, тому що він і його юридична команда переконані, що уряд не зміг надати належні докази по справі,

– прокоментував адвокат Манафорта Кевін Даунінг.

Тим часом, прокурори представили на судовий розгляд понад 500 доказів у справі Манафорта. Зокрема 12 присяжних і суддя Елліс мали змогу оцінити гардероб колишнього радника Януковича. Манафорт не відмовляв собі в дорогих, люксових речах. Так, у нього є куртка зі шкіри крокодила за 18,5 тисяч доларів і ще одна зі шкіри страуса за 15 тисяч доларів.

Загалом за п'ять років, починаючи з 2010-го, Пол Манафорт витратив на власний гардероб 1 мільйон 300 тисяч доларів. Все це – з грошей, отриманих в Україні від Януковича і його однопартійців. Щедрі українські клієнти заплатили американському лобісту за послуги 60 мільйонів доларів. А задекларував політтехнолог – 14.

Типова практика полягла в тому, що Манафорт надсилав мені список переказів на ім’я компаній, зареєстрованих на Кіпрі,

– сказав партнер Манафорта Рік Гейтс.

Партнер Манафорта Рік Гейтс, який пішов на угоду зі слідством, на суді викрив схему, за якою розраховувалися українські політики з його шефом. Ахметов, Тігіпко, Колєсніков, Клюєв та інші переказували кошти зі своїх фірм, зареєстрованих на Кіпрі, на рахунки компаній Манафорта, зареєстрованих там же. Як пояснив Гейтс, ці компанії були фіктивні, вони нічого не виробляли і не надавали жодних послуг.

Цілями цих компаній було прийняття платежів і здійснення платежів,

– пояснив Гейтс.

Але після Революції Гідності справи Манафорта в Україні погіршилися. Його головний клієнт – Янукович – втік до Росії і вже не потребував послуг американського лобіста. Нові українські політики не зацікавилися пропозиціями Манафорта. Звикнувши до розкішного життя і втративши легкі українські гроші, політтехнолог спробував маніпулювати банківськими рахунками у себе на батьківщині. А ще встиг попрацювати у передвиборчому штабі Дональда Трампа.

Зв’язки Манафорта з українськими і російськими політиками привернули увагу спецпрокурора США Роберта Мюллера, який розслідує втручання Росії в американські вибори. Результат: дві справи проти політтехнолога. Одна вже майже добігла кінця в Александрії. Присяжні найближчим часом оголосять свій вердикт. Якщо Манафорта визнають винним, йому світитиме 305 років у в’язниці. А вже у вересні у Вашингтоні розпочнуться слухання в іншій справі – щодо незаконної діяльності Манафорта у якості лобіста іноземних агентів.