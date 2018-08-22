У Білому домі заперечують причетність Трампа до злочинів його екс-адвоката Майкла Коена
Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що визнання провини колишнім адвокатом Дональда Трампа Майклом Коеном не вказує на причетність до злочину президента США.
Про це повідомляє "Новое Время".
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Як заявляв президент і ми неодноразово стверджували, він не зробив нічого поганого. Ніяких звинувачень проти нього немає,
– сказала Сандерс.
За словами Сандерс, той факт, що Майкл Коен пішов на угоду з прокурорами і визнав провину, не означає, що до звинувачення причетний Дональд Трамп.
Нагадаємо, 21 серпня, колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен погодився на співпрацю зі слідством.
Джерело: 24 Канал
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