У Білому домі заперечують причетність Трампа до злочинів його екс-адвоката Майкла Коена

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що визнання провини колишнім адвокатом Дональда Трампа Майклом Коеном не вказує на причетність до злочину президента США.

Про це повідомляє "Новое Время".

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Як заявляв президент і ми неодноразово стверджували, він не зробив нічого поганого. Ніяких звинувачень проти нього немає,

– сказала Сандерс.

За словами Сандерс, той факт, що Майкл Коен пішов на угоду з прокурорами і визнав провину, не означає, що до звинувачення причетний Дональд Трамп.

Нагадаємо, 21 серпня, колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен погодився на співпрацю зі слідством.