Ганьба Білого дому: чи загрожує Трампу політична "смерть"?

Одразу дві події в США сколихнули Білий дім та завдали ударів по президенту Дональду Трампу.

21 серпня його колишній особистий адвокат, довірена особа з числа помічників Трампа Майкл Коен, "здався" юстиції та під присягою визнав свою провину в злочинах, скоєних, за його словами, за особистою вказівкою американського лідера, а згодом цього ж дня суд присяжних в "українському процесі" над екс-шефом передвиборчого штабу Трампа Полом Манафортом визнав останнього винним у восьми пунктах звинувачення із 18-ти.

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Щодо справи Пола Манафорта інтрига зберігалася до останньої секунди. Присяжні в місті Александрія, штат Вірджинія, не змогли одразу розібратися з цією справою. Вони кілька разів вимагали додаткові дані, сперечалися та передивлялися матеріали... Дійшло навіть до того, що американською пресою пішли чутки, що четверо з 12-ти присяжних – буцімто "люди Трампа", які всіма силами намагаються "торпедувати" звинувачувальний вердикт щодо кожного з вісімнадцяти пунктів.



Вирок Полу Манафорту та зізнання Майкла Коена завдали серйозного політичного удару по Трампу

Достеменно невідомо, чи це так, але хто справді намагався вплинути на рішення присяжних – то це сам Трамп. Він "лаявся" у Twitter, називав Манафорта "хорошим хлопцем" та закликав спецпрокурора Роберта Мюллера "кинути цю справу", позаяк в нього, мовляв, "все одно нічого немає на руках" проти політтехнолога. Бувало, глава Білого дому видавав до трьох дописів у день про процес над Манафортом. Подібна поведінка є безпрецедентною для США, де намагання чинити тиск на суд караються законом. Але Трамп ніби з "дуба гепнув": то він то заявляв, що, "його штаб таки співпрацював з росіянами – але що з того?", то його адвокат Роберт Джуліані раптом починав розмірковувати в телешоу про те, що "немає правди та брехні, а є правда й альтернативна правда". Таким чином він пояснив відмову свого підзахисного відповісти на запитання слідчих. Мовляв – може сам себе оббрехати.

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Трамп настільки "замучив" присяжних, що дехто став навіть вимагати від судді їхнього секвестру – тобто помістити всіх у готель, "відрізати" від будь-яких джерел зовнішньої інформації та дати змогу обговорювати справу Манафорта без перешкод. Навряд чи це допомогло б, адже присяжні вже встигли зрозуміти (певно, вже й трухлявий пень зрозумів би!), на чиєму боці "грає" президент США... але секвестр не знадобився.

"Тебе посодють, а ти не кради!"

Цікава деталь – з моменту "подвійного удару", тобто "здачі" Майкла Коена та винесення обвинувального вердикту Полові Манафорту – Трамп раптово замовк. Жодного твіту за добу – для нього це просто рекорд. Звичайно, невдовзі глава Білого дому оговтається й що-небудь скаже, але саме це мовчання – вельми красномовне.

Що ж вийшло з Полом Манафортом, екс-шефом передвиборчого штабу Трампа, екс-радником українського президента-втікача Віктора Януковича та колишньою "зіркою" американського політичного бомонду? В першому ж процесі проти нього присяжні дійшли висновку, що він є винним у восьми пунктах звинувачення з 18-ти. З одного боку, це може здатися не дуже масштабним, адже більша частина звинувачень були відкинуті. З іншого, в Америці традиційно вироки виносяться щодо кожного пункту звинувачення й тюремні строки не "поглинаються", як це відбувається, скажімо, в Україні, а додаються один до одного. Манафорта тепер мають засудити за п'ятьма випадками податкового шахрайства, що в Америці є чи не найстрашнішим (нагадаємо, що свого часу знаменитого Аль Капоне не могли засудити ні за вбивства, ні за торгівлю наркотиками та навіть людьми, а от за несплату податків він "загримів" довічно), а також за двома випадками банківського шахрайства та одному пунктові шахрайства з іноземним банком.

Нагадаємо, що присяжні просто визначають – винен чи не винен звинувачуваний в тому чи іншому злочині. Винесення конкретного вироку – тобто визначення, на скільки років тюрми "тягнуть" манафортові "походеньки" – це справа судді. Загалом, у найкращому для Манафорта випадку, він отримає 30 років ув'язнення. В найгіршому – до 80-ти. Втім, навряд чи 69-річний Пол Манафорт вбачає в цьому велику різницю: для нього навіть 30 років – це, швидше за все, довічно. І це лише перший судовий процес над ним: у вересні на нього чекає другий – вже у Вашингтоні.



У середині вересня над Манафортом розпочнеться другий процес, пов'язаний із російським розслідуванням, що веде спецпрокурор Роберт Мюллер

Таким чином, у Манафорта тепер є лише два виходи. Перший – "здатися" так само, як це вчинив Майкл Коен, визнати себе винним та "заспівати" Роберту Мюллеру вже про свого колишнього шефа Дональда Трампа, розраховуючи на пом'якшення вироку й на те, що йому доведеться відсидіти не 30 чи 80 років, а, скажімо, лише три чи п'ять.

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Другий варіант – розраховувати на те, що Трамп, як й обіцяв, офіційно помилує його. Президент США справді може це зробити, бо Окружний суд в Александрії має федеральне підпорядкування. Але якщо це станеться, спецпрокурор Роберт Мюллер має право перенести слухання в цій справі в суд іншого американського штату. Ще гірше: в цьому випадку Манафорт втратить своє так зване "право п'ятої поправки" – тобто не зможе відмовитися від того, аби давати свідчення, як зробив це нині. Цим він сам себе "закопає", а Трамп вже нічим допомогти не зможе, позаяк суди штатів не підпорядковуються президентському помилуванню.

Є ще третій варіант, на який натякають деякі американські спостерігачі, а саме: Манафорт мовчатиме принаймні до листопада цього року, коли в США мають відбутися довибори в Конгрес. Він дивитиметься на результати цих довиборів. Якщо республіканці збережуть більшість в американському парламенті – він зможе розраховувати на допомогу Трампа. Якщо ж переможуть, як це пророкують соціологи, демократи – йому доведеться добряче задуматися про власну долю...



Долю Манафорта, а заразом і Трампа визначать вибори до Конгресу вже восени цього року

Водночас є великі сумніви щодо того, чи наважиться Дональд Трамп помилувати Манафорта. По-перше, через ці самі вибори до Конгресу: помилування неплатника податків – дуже поганий сигнал для виборців. По-друге, через те, про що вже зазначалося: Мюллер просто розпочне судові процеси в судах інших штатів. По-третє ж, у вересні має відбутися другий суд над Манафортом – у Вашингтоні, та ще й не за економічними, а за політичними звинуваченнями – зрада Сполучених Штатів. Якщо Манафорта засудять у другому суді – його доведеться знову помилувати, чи не так? А помилувати зрадника для президента – це швидка та болісна політична "смерть".

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"Патріот" Майкл Коен

А поки вже фактично в'язень американської тюрми Пол Манафорт вагається, здавати чи не здавати йому "номера першого", адвокат Майкл Коен, який багато років працював на Трампа, здається, вже остаточно все для себе вирішив. Йому було висунуте офіційне звинувачення, причому за різними пунктами: від того ж податкового шахрайства до зради США, та ще й шантажу. Коен офіційно визнав себе винним за всіма пунктами. Він підкреслив, що "його сім'я та його Батьківщина є для нього важливішими за все" і що він "з радістю відповість на всі запитання слідчих Роберта Мюллера". За своє зізнання та співробітництво він розраховує отримати не 65 років ув'язнення (сукупний термін за всіма пунктами обвинувачення), а лише від трьох до п'яти років.

Ще страшнішим для Дональда Трампа є той факт, що Коен відтепер взагалі випадає з його поля впливу, оскільки офіційно заявив, що відмовляється від помилування лідера США, тому що "отримати помилування з рук людини, яка настільки заплямувала себе корупцією на посаді президента Сполучених Штатів Америки – це ганьба", тож він не бажає мати з Трампом нічого спільного.



Майк Коен швидко здався слідству, щоб зменшити термін свого ув'язнення

Більше того, свої "викриття" Коен вже розпочав. Юрист розповів, що виплатив порноактрисі Стормі Деніелс "відступні" за мовчання за особистим наказом, як він висловився, "кандидата, який балотувався у федеральний офіс". Навряд чи з цих слів можна зробити висновок, що наказ особистому адвокатові Трампа віддала Гілларі Клінтон (хоча, можливо, Трамп і заявить щось подібне, він Клінтон інакше, як "брехухою", давно не називає). Хто залишається?

Варто зазначити, що у випадку з Коеном Трамп не мовчить: він вже встиг написати на-гора твіт про те, що Майкл Коен, мовляв – "брехливий покидьок, на якого не варто звертати увагу". Насправді ж, Коен – це досі найбільша "риба", яку зміг підчепити на гачок Роберт Мюллер. І знає він набагато більше, ніж всі свідки, які досі погодилися співпрацювати зі слідством. Тепер й лише тепер – після зізнань Коена та вироку Манафорта – над Трампом нависла справжня загроза імпічменту або навіть прямого суду за кримінальні злочини. А процес над Манафортом зміцнив довіру до Мюллера та його команди американського суспільства.

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Втім, як зазначають деякі американські видання (зокрема, The New York Times), ганьба для американського народу – це не Роберт Мюллер та його слідство. Ганьба американців сидить у Білому домі й видає по десять твітів у день. Звуть її Дональд Трамп. І зараз, коли до виборів у Конгрес залишається два місяці, Республіканська партія постала перед вибором: продовжувати жити з ганьбою або відкинути її від себе, мов гарячу картоплину. Перше може призвести до поразки республіканців та "синьої хвилі" – тобто цілої низки перемог демократів. Друге неминуче призведе до падіння Трампа – чи шляхом відставки, як це зробив Ніксон, чи шляхом імпічменту. І тоді Трамп увійде у світову історію як перший шахрай на посаді американського президента. Той, хто з цієї посади не пішов добровільно, а кого викинули американці.