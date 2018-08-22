Як Трамп відреагував на рішення свого адвоката укласти угоду зі слідством
Президент США Дональд Трамп негативно висловився про свого колишнього адвоката Майкла Коена.
Про це президент написав у Twitter.
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Раніше зазначалося, що колишній адвокат Дональда Трампа Майкл Коен уклав угоду зі слідством, визнавши себе винним у банківському шахрайстві та ухилянні від податків.
Трамп заявив, що не радить звертатись до нього як до спеціаліста.
"Якщо хтось шукає хорошого юриста, я наполегливо рекомендую не наймати Майкла Коена", – написав президент США.
Нагадаємо, Трамп також висловив своє співчуття колишньому голові своєї виборчої кампанії, політтехнологу Полу Манафорту у зв’язку з рішенням суду від 21 серпня. Його визнали винним у 8 з 18 пунктів звинувачення.
З чого розпочалося "російське розслідування"? Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear. Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками. Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурором Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа.