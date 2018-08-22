Все дуже серйозно: по Трампу завдали подвійного удару

21 серпня стало "чорним" днем для глави Білого дому Дональда Трампа. Так, колишнього менеджера його передвиборчої кампанії Пола Манафорта визнали винним щодо восьми з 18 пунктів звинувачення, пов'язаних із податковим законодавством США, а екс-адвокат президета Штатів Майкл Коен під присягою заявив, що пішов на злочин за дорученням чинного американського лідера.

Дональд Трамп систематично та наполегливо відхрещувався як від розслідування щодо потенційного втручання Росії у президентські вибори в США, так і від справ, порушених проти його колишніх помічників. Але тепер стає очевидно, що всі спроби глави Білого дому "відбілити" себе від бруду, що полився на його передвиборчу кампанію та соратників, – марні. Чому так сталося – аналізували американські ЗМІ.

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І що тепер – імпічмент?

Як зазначає The New York Times, серйозне звинувачення Коена проти Трампа нагадало про 37-го президента США Річарда Ніксона, якого назвали "співучасником, який не перебував під слідством" в ході розслідування Вотерґейтського скандалу (політичний скандал в Америці, який спалахнув у 1972-1974 роках і закінчився єдиною в історії США відставкою президента – "24"), нагадує видання.

Це (зізнання Коена – "24") створило перспективу того, що президентство Трампа може піддатися ризику імпічменту в Конгресі, навіть якщо масштабне розслідування щодо Росії так і не завершиться висновком про те, що змова проти США або перешкоджання американському правосуддю таки були,

– акцентується у статті.

Варто додати, що окрім Коена вже п'ять помічників президента США або визнали себе винними, або були засуджені відтоді, як Трамп вступив на посаду. Серед них уже згадуваний вище Пол Манафорт, екс-радник глави Білого дому з питань нацбезпеки Майкл Флінн, давній діловий партнер Манафорта Рік Ґейтс і Джордж Пападопулос, консультант передвиборчої кампанії Трампа з питань зовнішньої політики.

Детальніше про тих, ким зацікавився спеціальний прокурор Роберт Мюллер з огляду на розслідування щодо ймовірних зв'язків штабу Трампа з Росією, читайте у публікації: "Російське досьє" Трампа: імена та взаємодія причетних

"Я думаю, що питання імпічменту тепер однозначно визначить вибори до Конгресу (які відбудуться в листопаді цього року – "24"). Тепер демократи неминуче піднімуть це питання на законних підставах", – прокоментував для видання Роб Штуцман, радник Республіканської партії.

Про загрозу імпічменту Трампу пише у редакційній статті й The Wall Street Journal, описуючи суть справ проти двох колишніх працівників глави Білого дому.

Чи знали Манафорт і Коен щось про Трампа і Росію?

Політтехнолог і лобіст Пол Манафорт точно обізнаний про РФ та методи її впливу в Україні, адже справно просував інтереси проросійських політиків у країні та отримував за це шалені суми, не сплачуючи податки у США. Це вже доведено слідством. Суд присяжних Вірджинії визнав Манафорта винним за вісьмома пунктами звинувачення в шахрайстві.

Мюллер висунув проти Манафорта 18 звинувачень, без сумніву, думаючи, що якісь із них точно "вистрелять", а обвинувальний вирок може змусити його співпрацювати проти Трампа. Манафорту тепер загрожує до 80 років ув'язнення, тому в нього точно є стимул до співпраці. Але питання в тому, як багато відомо Манафорту про будь-які зв'язки президента США з Росією, адже ніщо з того, що ставало відомим для громадськості за два роки розслідувань ФБР і Конгресу, не підтверджувало факту змови між РФ і Трампом у 2016 році,

– наголошу WSJ.

Проте більшу загрозу для глави Білого дому може нести визнання своєї провини Майклом Коеном, який заплатив 130 тисяч доларів порноактрисі Стормі Деніелс (її справжнє ім'я Стефані Кліффорд) за мовчання про інтрижку з Трампом у 2006 році, акцентують увагу автори публікації. Грошима намагалися змусити "замовкнути" й колишню модель Playboy Карен Макдугал. Коен спочатку заперечував ці виплати, а Трамп публічно спростовував, що знав про них, але тепер екс-юрист американського лідера заявляє, що знали вони обидва. Газета уточнює: Коен повідомив суду, що платив на прохання кандидата, тобто Трампа. І наразі президент США найвразливіший у питанні про те, чи порушили виплати Кліффорд закон про фінансування виборчих кампаній.



Коен заплатив "гарячій штучці" Стормі Деніелс 130 тис. дол. за мовчання про її інтимні стосунки із Трампом

"У заяві Коена про визнання провини не зазначається, що він повинен співпрацювати з Мюллером, хоча, звичайно, він може це зробити, щоб справити враження на суддю. Але, як і у випадку з Манафортом, неясно, що йому відомо про Трампа і Росію", – продовжують журналісти.

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Видання висловлює сумніви в тому, що Мюллер висуне звинувачення Трампу як чинному президенту, і констатує, що головна загроза для Трампа – політична.

Конгрес ухвалює рішення про те, що є правопорушенням, що тягне за собою імпічмент. І якщо в листопаді демократи знову заволодіють Палатою представників, вони дадуть визначення "тяжким злочинам і провинам". Вироки Коену і Манафорту піднімають ставки для Трампа та його президентства, але для перегляду результатів президентських перегонів виборці можуть зажадати більше доказів, ніж виплати порнозіркам,

– робить висновок WSJ.

Кілька важливих ремарок щодо Манафорта

Як зазначає в аналітичному матеріалі для CNN журналіст Кріс Чилізза, не варто забувати, що 10 із 18 звинувачень проти політтехнолога були відхилені, а ті пункти звинувачення, за якими його визнали винним, стосувалися того часу, коли Манафорт ще не працював із Трампом. Однак:



1) навіть якщо з тих 10-ти пунктів не буде повторних судових розглядів, Манафорту все одно доведеться провести кілька років у в'язниці;

2) він очолював передвиборчий штаб Трампа в період, який став ключовим для його приходу в Білий дім.

Між тим, у середині вересня починається другий процес над Манафортом, який повністю буде присвячений Росії та його різнобічним контактам з режимом Путіна.



Восени Манафорт, ймовірно, може розповісти чимало цікавого про зв'язки Трампа з російськими олігархами

Кілька важливих ремарок щодо Коена

Колишнього адвоката Трампа Майкла Коена, крім іншого, звинуватили в ухиленні від сплати податків і незаконних партійних пожертвуваннях. Наразі йому загрожує 65 років ув'язнення.

Якщо зізнання юриста про виплати порнозірці "приймуть за чисту монету" (що суд Південного округу Нью-Йорка, безсумнівно, має намір зробити), це означатиме, що Трамп, можливо, не тільки хотів обійти закони про фінансування передвиборчих кампаній за сприяння Коена в надії зберегти подробиці свого особистого життя в таємниці, але і збрехав про свій намір. А це вже дуже серйозно, – наголошує Чилізза.



Свідчення Майкла Коена можуть обернутися справжньою катастрофою для Трампа

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Тож чи станемо ми свідками кінця президентства Трампа? Все залежить від "вірності" його екс-соратників, наполегливості спецпрокурора Роберта Мюллера та рішучості конгресменів із Демократичної партії в разі їхньої перемоги на виборах восени. І найголовніше – від поведінки самого глави Білого дому.

З чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear. Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками. Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурором Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа.