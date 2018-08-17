Я повернув Америці велич, – Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що зробив Америку великою.
Про це він написав у своєму Twitter.
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Таким чином Трамп зреагував на заяву губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо.
Я вже повернув Америці велич. Досить подивитися на ринкові показники, рівень зайнятості, становище в армії – всюди рекорди. А далі все буде тільки краще,
– наголосив Трамп.
Зазначимо, раніше Куомо, який представляє Демократичну партію, заявив, що не треба повертати США велич, тому що в минулому Штати не були великими.
Джерело: 24 Канал
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