21:37
17 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
28°C 17°C
  • субота
    29°C 20°C
  • неділя
    27°C 19°C
  • понеділок
    28°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хайпи Путіна. Кубок Стенлі з пельменями
Вєсті Кремля
21:09, 16 серпня
Вєсті.UA. Брудні танці Марченко. Батл між НАБУ і САП
Вєсті.UA
20:13, сьогодні
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Радянський плагіат
Згадати все
17:57, 15 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ

Трамп пообіцяв переконати Туреччину повернути американського пастора додому

323 Читать новость на русском
Уряд США продовжить тиснути на Туреччину
Уряд США продовжить тиснути на Туреччину / Фото з відкритих джерел

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пообіцяв, що його адміністрація продовжить чинити тиск на Туреччину, щоб домогтися звільнення американського пастора Ендрю Брансона.

Про це повідомила агенція "ТАСС".

Читайте також: США висловили жаль з приводу відповіді Туреччини на підвищення тарифів

Вони (уряд Туреччини, – 24 Канал) давно повинні були повернути пастора Брансон, і Туреччина, на мою думку, діяла дуже, дуже погано,
– заявив Трамп. 

Він також додав, що його адміністрація не збирається дивитися на те, що робить Туреччина, склавши руки.

Суд турецького міста Ізмір в п'ятницю знову відмовився звільнити з-під домашнього арешту обвинуваченого у співпраці з терористами американського пастора Ендрю Брансон.

Це була вже третя спроба адвоката Брансон Ісмаїла Джема Халавурта опротестувати вердикт суду про запобіжний захід пастору.

хроніка подій
Теги: Новини політики Новини США Новини Туреччини Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Ердоган закликає турків міняти іноземну валюту на ліри
 10 серпня , 18:34
Google Pixel vs iPhone7: тест-драйв камер
 6 жовтня 2016 , 18:03
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук