Трамп пообіцяв переконати Туреччину повернути американського пастора додому
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пообіцяв, що його адміністрація продовжить чинити тиск на Туреччину, щоб домогтися звільнення американського пастора Ендрю Брансона.
Про це повідомила агенція "ТАСС".
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Вони (уряд Туреччини, – 24 Канал) давно повинні були повернути пастора Брансон, і Туреччина, на мою думку, діяла дуже, дуже погано,
– заявив Трамп.
Він також додав, що його адміністрація не збирається дивитися на те, що робить Туреччина, склавши руки.
Суд турецького міста Ізмір в п'ятницю знову відмовився звільнити з-під домашнього арешту обвинуваченого у співпраці з терористами американського пастора Ендрю Брансон.
Це була вже третя спроба адвоката Брансон Ісмаїла Джема Халавурта опротестувати вердикт суду про запобіжний захід пастору.
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