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США висловили жаль з приводу відповіді Туреччини на підвищення тарифів

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У США висловили засмучення з приводу відповідних санкцій Туреччини
У США висловили засмучення з приводу відповідних санкцій Туреччини / Фото з відкритих джерел

Адміністрація Сполучених Штатів Америки висловила співчуття у зв'язку із заходами, вжитими Туреччиною у відповідь на підвищення тарифів з боку Вашингтона.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Мита, введені Туреччиною, звичайно, викликають жаль, і це крок у неправильному напрямку. Мита, введені Сполученими Штатами щодо Туреччини, відповідають інтересам національної безпеки, а їх мита - це акт помсти,
– повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

Вона зазначила, що США навряд якось відреагує на це, однак уряд однозначно не підтримує рішення Туреччини щодо введення відповідних заходів проти США, оскільки країна Америка захищає свої національні інтереси.

У адміністрації США вважають, що Туреччина та конкретно президент Реджеп Ердоган дуже погано поводяться з американським пастором Ендрю Брансоном.

"Він дуже хороша людина, переконаний християнин, і нічого поганого не робив. І це те, що ми тут в адміністрації не забудемо", – сказала Сандерс.

Також прес-секретар Білого дому наголосила, що санкції не буде знято навіть після звільнення Брансона.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив Туреччині великими санкціями. Такі заяви обґрунтовано тим, що у Туреччині тривалий час утримують американського пастора Ендрю Брансона.

Його заарештували в Туреччині в жовтні 2016 року за звинуваченням у шпигунстві та сприянні терористам.

Теги: Новини США Новини політики Новини Туреччини Санкції
Джерело: 24 Канал
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