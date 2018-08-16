США сожалеют по поводу ответных мер Турции на повышение тарифов

Администрация Соединенных Штатов Америки выразила сожаление в связи с мерами, принятыми Турцией в ответ на повышение тарифов со стороны Вашингтона.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Пошлины, введенные Турцией, конечно, вызывают сожаление, и это шаг в неправильном направлении. Пошлины, введенные Соединенными Штатами в отношении Турции, соответствуют интересам национальной безопасности, а их пошлины – это акт мести,

– сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Она отметила, что США вряд-то отреагирует на это, однако правительство однозначно не поддерживает решение Турции о введении соответствующих мер против США, поскольку Америка защищает свои национальные интересы.

В администрации США считают, что Турция и конкретно президент Реджеп Эрдоган очень плохо обращаются с американским пастором Эндрю Брансоном.

"Он очень хороший человек, убежденный христианин, и ничего плохого не делал. И это то, чего мы здесь, в администрации, не забудем", – сказала Сандерс.

Также пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что санкции не будут сняты даже после освобождения Брансона.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил Турции большими санкциями. Такие заявления обоснованно тем, что в Турции длительное время удерживают американского пастора Эндрю Брансона.



Его арестовали в Турции в октябре 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве террористам.